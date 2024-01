- Bom, a verdade é que, pessoalmente, essa é uma oportunidade que se deu em um momento muito oportuno, depois de três anos muito bons no México. É, sem dúvidas, um enorme desafio, uma grande oportunidade. Sabemos que foram anos difíceis, mas queremos posicionar o Cruzeiro no lugar da história que merece. A busca e o perfil do projeto foi algo que me identificou muito e que tem a ver com essa boa capacidade de trabalho - disse o treinador.