Com estes gols, o Corinthians alcançou os 47 pontos e subiu para a 11ª posição na tabela do Brasileirão, situação que praticamente livra o time do risco de queda. Para o paraguaio, no entanto, não há nada definido. O jogador acredita que a pontuação para se livrar do rebaixamento nesta temporada será maior que os já esperados 45 pontos e, por isso, prega foco total no próximo jogo do Timão, diante do Internacional.