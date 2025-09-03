Preocupação na reapresentação do Cruzeiro é com o ‘patinho feio’

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na tarde desta quarta-feira (3), na Toca da Raposa, após a folga de três dias durante a data Fifa. A atenção estará voltada para dois jogadores que saíram para o descanso com leves contusões. O atacante Wanderson levou uma pancada no joelho direito na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, sábado (30), no Mineirão. E o meia Christian nem participou do jogo por causa de um pisão que levou na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG (27), pela Copa do Brasil.

Wanderson é titular da equipe desde que chegou à Toca da Raposa em março. São 31 jogos, nenhum gol marcado e três assistências. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, falou sobre a importância do ex-jogador do Internacional, a quem chamou de ‘patinho feio’:

- Em todos os elencos e equipes do mundo, existe sempre o ‘patinho feio’, aquele jogador que o treinador gosta, mas os outros não gostam. O Wanderson foi um dos jogadores que trouxe porque eu sabia que ele iria entregar algo que a nossa equipe não tinha, um jogador de força física. Ele é um jogador que, em termos estratégicos, cumpre muito bem aquilo que pretendemos e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante esse período – avaliou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro explicou a função de Wanderson no esquema do time:

- É um jogador de equipe, que, em termos ofensivos, não tem a mesma criatividade dos outros, mas, em termos defensivos, de transição, ajuda muito, e isso é importante para nós muitas vezes para liberar o Kaiki pelo corredor, liberar o Matheus, o Gabriel, o Kaio e outros que estão a jogar – completou o técnico.

Por causa de um pisão no pé, Christian ficou de fora do jogo contra o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em relação ao meia Christian, depois de ter conseguido terminar o clássico contra o Atlético-MG no dia 27, o jogador reclamou de dor no pé e, por isso, ficou de fora do jogo contra o São Paulo.

- O Christian levou uma pancada no último jogo. Está com o dedo inchado e não conseguiu colocar a chuteira. Vai precisar parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos – contou Leonardo Jardim, após a partida contra o São Paulo.

Ausências e novidades na reapresentação dos jogadores do Cruzeiro

Duas ausências certas na reapresentação desta quarta-feira (3) são o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge, que estão com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O colombiano Sinisterra não teve a mesma folga dos companheiros, já que cumpre um planejamento específico para recuperar totalmente a condição física.

Três novidades estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim: o atacante equatoriano Keny Arroyo, o lateral-direito Kauã Moraes e o volante Ryan Guilherme, reforços anunciados pelo Cruzeiro nesta terça-feira (2). Nenhum dos três tem condição de jogo para a partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, dia 11, contra o Atlético-MG, no Mineirão, às 19h30.