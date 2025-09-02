Cruzeiro anuncia mais um reforço: o lateral-direito Kauã Moraes

O Cruzeiro anunciou o acerto com o lateral-direito Kauã Moraes, de 18 anos, ex-Athletico-PR, como a última contratação nesta janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira (2). O jovem jogador assinou contrato com o clube celeste até o fim de agosto de 2030.

continua após a publicidade

Assim, a Raposa fecha a janela de transferências com quatro reforços para a sequência da temporada: os atacantes Sinisterra e Keny Arroyo, o volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Prates. O colombiano já estreou na vitória sobre o São Paulo, sábado (30), no Mineirão, e os demais estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim a partir do jogo contra o Bahia, dia 15, na Arena Fonte Nova, também pelo Brasileirão.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para contratar Kauã Moraes, o Cruzeiro pagou multa de R$ 11 milhões ao Athletico-PR, que tinha contrato com o jogador até fevereiro de 2027. No Furacão, o jovem recebia salário de R$ 5.500,00 e, portanto, o valor da multa rescisória é 2.000 vezes superior. Kauã Moraes havia acertado um pré-contrato para renovar com o clube paranaense até o final de 2029, mas não tinha assinado o documento.

continua após a publicidade

O Athletico-PR reclama da "falta de palavra" e da "conduta" do Cruzeiro ao pagar a multa rescisória. Em nota, divulgada nesta segunda-feira (1º), o Furacão prometeu "buscar a devida reparação de seus direitos nas instâncias competentes".

Contratação de Kauã Moraes é “troco” do Cruzeiro no Athletico-PR

Mas a contratação de Kauã Moraes não deixa de ser “um troco” que o Cruzeiro dá no Athletico-PR. Em abril de 2022, quando o clube celeste ainda era administrado por Ronaldo Fenômeno, o Furacão fez o mesmo para levar o atacante Vitor Roque, hoje no Palmeiras e, na época, considerado como uma das grandes promessas das categorias de base do clube celeste.

continua após a publicidade

O clube paranaense pagou a multa rescisória de cerca de R$ 24 milhões e contratou o atacante. O Cruzeiro também recorreu judicialmente, e o processo está na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

➡️Cruzeiro anuncia a contratação do atacante equatoriano Keny Arroyo

Conhecido por 'Careca' no Athletico-PR, Kauã Moraes começou nas categorias de base do Palmeiras, em 2021. O lateral chegou ao Furacão no início de 2024 e disputou 23 jogos, sendo 10 como titular, entre Paranaense e Brasileiro do sub-20. Ele marcou três gols. Na equipe profissional, Kauã Moraes atuou em 16 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência nesta temporada, em jogos pela Série B do Brasileiro e Copa do Brasil.