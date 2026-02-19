Bruno Rodrigues tem nome regularizado no BID e pode estrear pelo Cruzeiro
O jogador está à disposição de Tite para a semifinal do Campeonato Mineiro
No dia de sua apresentação como jogador do Cruzeiro, Bruno Rodrigues teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está livre para estrear com a camisa celeste.
Segundo o regulamento da Federação Mineira de Futebol (FMF), a equipe celeste tinha até a sexta-feira (20) para regularizar a situação do atacante e poder contar com ele para a fase final do Campeonato Mineiro.
Sendo assim, com seu nome publicado no BID, Bruno Rodrigues pode voltar a disputar uma partida pelo Cruzeiro já neste sábado (21), contra o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília).
Jogador foi apresentado pelo Cruzeiro
Bruno Rodrigues foi apresentado na tarde desta quinta-feira (19), na Toca da Raposa II. O jogador ressaltou que está bem fisicamente e à disposição de Tite.
– Meu último jogo foi contra o Mirassol, joguei 80 minutos, em janeiro. Me sinto muito bem, estou à disposição do professor Tite, vou ajudar da melhor forma possível. Sou muito dedicado, voltei para cá para ajudar o Cruzeiro – disse.
– História nova, quero escrever uma nova história. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com essa camisa nova – destacou Bruno Rodrigues.
