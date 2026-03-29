Por que Artur Jorge tem usado o uniforme de jogo do Cruzeiro nos treinos?

Artur Jorge começou seus trabalhos no Cruzeiro na última semana e, de cara, uma atitude do português chamou atenção. O técnico comandou suas atividades com o uniforme 2 da Raposa e não com a camisa tradicional usada pela comissão técnica.

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Segundo soube o Lance!, trata-se apenas de uma questão de conceito. A comissão técnica irá usar uma vestimenta diferente e isso é uma tendência.

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Até o momento, ainda não há definição se será produzida uma camisa específica. Sendo assim, temporariamente, eles irão seguir com o uniforme 2 da Raposa.

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A curiosidade não é novidade na Toca da Raposa II. No ano passado, Leonardo Jardim também surpreendeu ao pedir uma camisa ligeiramente diferente da de treino usada pelos membros da comissão técnica, com uma colocação de azul mais escura.

Treino na Toca da Raposa 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Início de trabalho de Artur Jorge no Cruzeiro

O técnico Artur Jorge terá que lidar na Toca da Raposa II com um elenco com pouca confiança. Para os torcedores do Cruzeiro, o fator psicológico deve ser o foco do comandante. Em sua apresentação na última quarta-feira, o português destacou que é normal que os jogadores estejam com o mental abalado no momento.

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– Tem que estar abalado (lado mental), não ganhamos ainda. É importante que esteja abalada, eu quero isso, tem que doer quando não ganhamos. O que temos que combater são duas questões que são os maiores problemas do futebol atual: o ego e as expectativas. Temos que baixar o ego e podermos atingir as expectativas. Isso se faz com trabalho, temos que ter humildade para trabalhar muito para conquistar mais. Isso que nos compete fazer enquanto líderes do projeto – comentou Artur Jorge.

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