Matheus Pereira se declara ao Cruzeiro em material publicado pela Conmebol

A semanas do início da fase de grupos da Libertadores, a Conmebol divulgou um trecho de uma entrevista com o meio-campista Matheus Pereira. O camisa 10 do Cruzeiro falou sobre o sentimento de vestir a camisa do seu clube do coração.

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– Eu encaro como um privilégio. Para mim é um privilégio muito grande, sempre disse. Um privilégio muito grande jogar no clube do meu coração. Vestir essa camisa sempre tem uma responsabilidade muito grande. Mas sempre encaro, tanto a camisa, como o número, como um privilégio. Sou muito abençoado por estar vestindo essa camisa e pelo clube do meu coração – disse.

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Matheus Pereira e o Cruzeiro irão iniciar sua trajetória na Libertadores no dia 7. A equipe enfrenta o Barcelona-ECU, no Estádio Monumental, em Guayaquil.

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Matheus Pereira (Foto: Eduardo Statuti/Lance!

Cruzeiro na Libertadores

O Cruzeiro não teve muita sorte no chaveamento da Libertadores, caindo no grupo da morte. A equipe mineira enfrentará Boca Juniors, Barcelona-ECU e Universidad Católica.

A Raposa estava no pote 2 do sorteio. Com isso, fará a segunda, a terceira e última rodada dentro de casa. A equipe mineira jogará fora de casa na estreia, na quarta e na quinta partida da fase de grupos.

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Contra um dos times mais tradicionais da competição (Boca Juniors), um clube que costuma dar trabalho para os brasileiros (Barcelona-ECU) e uma equipe tradicional do Chile (Universidad Católica), o Cruzeiro está no grupo da morte.

Apesar de ser sonho dos torcedores, a Libertadores, nem nenhuma outra competição será priorizada pelo técnico Artur Jorge.

– Não dou prioridade a competição nenhuma. Gosto de competir. Sai campeão em 2024, na oitava rodada tínhamos 16 pontos, nós temos quatro. Sabemos que temos muito trabalho a fazer. Temos que abordar todas as competições com a mesma seriedade. De forma nenhuma irei priorizar o que quer que seja. Quero ter o Cruzeiro em todas as competições o mais longe possível, para que o Cruzeiro seja uma marca forte no Brasil e no futebol internacional – disse o comandante.

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