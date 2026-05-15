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Confira arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro e histórico do árbitro

As equipes se enfrentam neste sábado

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/05/2026
16:16
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Savio Pereira Sampaio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Savio Pereira Sampaio como árbitro.

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O brasiliense já apitou oito partidas do Brasileirão nesta temporada. Dentre elas, duas foram do Palmeiras, a derrota para o Vasco por 2 a 1 e a goleada por 5 a 1 contra o Vitória.

Seus assistentes serão Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). O gaúcho já comandou 14 partidas, uma do Cruzeiro, o empate em 0 a 0 com o Santos. Enquanto isso, a goiana fez nove jogos na temporada,

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Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) será o responsável pelo VAR, que já supervisionou as vitórias do Palmeiras por 3 a 1 contra o Internacional e por 2 a 1 contra o Botafogo.

Confira a escala de arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro

  • Arbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Arbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
  • Arbitro Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
  • Quarto Arbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)
  • Inspetor: Jose Mocellin (RS)
  • Assessor: Marrubson Melo Freitas (DF)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
  • AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)
  • AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
  • Observador de VAR: Anderson Carlos Goncalves (PR)
  • Quality manager: Mikael Silva de Araujo (BR)

Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Atualmente, as equipes vivem brigas distintas no torneio.

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Palmeiras x Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Caíque Coufal / Cruzeiro)
Palmeiras x Cruzeiro, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Caíque Coufal / Cruzeiro)

O Verdão lidera a competição com sobras, com 34 pontos, quatro a mais que o vice-líder. Enquanto isso, a Raposa conseguiu recentemente se distanciar da zona de rebaixamento e está na 11ª posição, com 19 pontos.

Palmeiras x Cruzeiro
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