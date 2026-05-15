Confira arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro e histórico do árbitro
As equipes se enfrentam neste sábado
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Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam na noite deste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Savio Pereira Sampaio como árbitro.
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O brasiliense já apitou oito partidas do Brasileirão nesta temporada. Dentre elas, duas foram do Palmeiras, a derrota para o Vasco por 2 a 1 e a goleada por 5 a 1 contra o Vitória.
Seus assistentes serão Rafael da Silva Alves (RS) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). O gaúcho já comandou 14 partidas, uma do Cruzeiro, o empate em 0 a 0 com o Santos. Enquanto isso, a goiana fez nove jogos na temporada,
Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) será o responsável pelo VAR, que já supervisionou as vitórias do Palmeiras por 3 a 1 contra o Internacional e por 2 a 1 contra o Botafogo.
Confira a escala de arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro
- Arbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Arbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)
- Arbitro Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Quarto Arbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)
- Inspetor: Jose Mocellin (RS)
- Assessor: Marrubson Melo Freitas (DF)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
- AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)
- AVAR2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)
- Observador de VAR: Anderson Carlos Goncalves (PR)
- Quality manager: Mikael Silva de Araujo (BR)
Palmeiras x Cruzeiro
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Atualmente, as equipes vivem brigas distintas no torneio.
O Verdão lidera a competição com sobras, com 34 pontos, quatro a mais que o vice-líder. Enquanto isso, a Raposa conseguiu recentemente se distanciar da zona de rebaixamento e está na 11ª posição, com 19 pontos.
Palmeiras x Cruzeiro
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