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Fim da janela: quem chegou e quem saiu do Cruzeiro em 2026 até o momento

O Cruzeiro contratou seis reforços nesta temporada

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 28/03/2026
07:00
Artur Jorge, novo técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraArtur Jorge, novo técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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Na última sexta-feira (27) a janela de transferências nacional fechou definitivamente. Ao fim do período, o Cruzeiro fechou seis contratações e se despediu de 11 atletas, por empréstimo ou fim de vínculo.

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Ainda em 2025, o Cabuloso já havia fechado as contatações de Matheus Cunha, do Flamengo, e Néiser Villarreal, do Millonarios, da Colômbia, ambos em fim de contrato.

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Posteriormente, os mineiros acertaram em definitivo a contratação do lateral-direito Fagner. Ainda durante as férias, com aval de Tite, a Raposa fechou com Chico da Costa, ex-Cerro Porteño.

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A grande contratação foi Gerson, a segunda maior da história do futebol brasileiro. O clube celeste investiu 27 milhões de euros no meio-campista. Por fim, com muitos desfalques, o Cruzeiro contratou Bruno Rodrigues, por empréstimo.

MG - MINAS GERAIS - 13/01/2026 - BELO HORIZONTE, APRESENTACAO ATLETA GERSON - Gerson jogador do Cruzeiro e seu pai Marcao durante coletiva de imprensa para sua apresentacao realizada na Toca da Raposa II. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/GazetaPress)
Gerson jogador do Cruzeiro e seu pai Marcao durante coletiva de imprensa para sua apresentação realizada na Toca da Raposa II. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/GazetaPress)

Agora, se a Raposa quiser buscar um novo reforço para o elenco, terá que esperar até 20 de julho, quando a janela será aberta. O fechamento está marcado para 11 de setembro.

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Jogadores contratados pelo Cruzeiro

  • Gerson
  • Chico da Costa
  • Neyser
  • Matheus Cunha
  • Fagner
  • Bruno Rodrigues

Jogadores que deixara o Cruzeiro

  1. Gabigol (emprestado ao Santos até 31/12/2026)
  2. Tevis (emprestado ao Yokohama até 31/12/2026)
  3. Rodriguinho (emprestado ao Fortaleza até 31/12/2026)
  4. Ian Luccas (emprestado ao Athletic até 31/12/2026)
  5. Vitnho (emprestado ao Náutico até 31/12/2026)
  6. Léo Aragão (emprestado ao Avaí até 31/12/2026))
  7. Bolasie (fim de contrato)
  8. Eduardo (fim de contrato)
  9. Gamarra (retornou de empréstimo)
  10. Cauan Baptistella (vendido para o Metalist-UCR)
  11. Ryan Guilherme (vendido para o Rio Ave-POR)

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