Fim da janela: quem chegou e quem saiu do Cruzeiro em 2026 até o momento
O Cruzeiro contratou seis reforços nesta temporada
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Na última sexta-feira (27) a janela de transferências nacional fechou definitivamente. Ao fim do período, o Cruzeiro fechou seis contratações e se despediu de 11 atletas, por empréstimo ou fim de vínculo.
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Ainda em 2025, o Cabuloso já havia fechado as contatações de Matheus Cunha, do Flamengo, e Néiser Villarreal, do Millonarios, da Colômbia, ambos em fim de contrato.
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Posteriormente, os mineiros acertaram em definitivo a contratação do lateral-direito Fagner. Ainda durante as férias, com aval de Tite, a Raposa fechou com Chico da Costa, ex-Cerro Porteño.
A grande contratação foi Gerson, a segunda maior da história do futebol brasileiro. O clube celeste investiu 27 milhões de euros no meio-campista. Por fim, com muitos desfalques, o Cruzeiro contratou Bruno Rodrigues, por empréstimo.
Agora, se a Raposa quiser buscar um novo reforço para o elenco, terá que esperar até 20 de julho, quando a janela será aberta. O fechamento está marcado para 11 de setembro.
Jogadores contratados pelo Cruzeiro
- Gerson
- Chico da Costa
- Neyser
- Matheus Cunha
- Fagner
- Bruno Rodrigues
Jogadores que deixara o Cruzeiro
- Gabigol (emprestado ao Santos até 31/12/2026)
- Tevis (emprestado ao Yokohama até 31/12/2026)
- Rodriguinho (emprestado ao Fortaleza até 31/12/2026)
- Ian Luccas (emprestado ao Athletic até 31/12/2026)
- Vitnho (emprestado ao Náutico até 31/12/2026)
- Léo Aragão (emprestado ao Avaí até 31/12/2026))
- Bolasie (fim de contrato)
- Eduardo (fim de contrato)
- Gamarra (retornou de empréstimo)
- Cauan Baptistella (vendido para o Metalist-UCR)
- Ryan Guilherme (vendido para o Rio Ave-POR)
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