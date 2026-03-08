Pelo Cruzeiro, Tite busca seu sétimo título estadual; confira lista de conquistas
O técnico Tite busca a conquista de mais um estadual em sua carreira
O técnico Tite busca, no comando do Cruzeiro, conquistar seu sétimo título estadual na carreira. Desde que se tornou treinador profissional, o gaúcho já levantou sete 17 troféus, sendo sete deles em torneios estaduais.
Seu primeiro troféu levantado foi justamente o do Campeonato Gaúcho Série A2, pelo Veranópolis ,em 1993. Posteriormente, venceu em 2000 o Gauchão no comando do Caxias do Sul, e em 2001 pelo Grêmio.
Oito anos depois, Tite voltou a conquistar o estadual do Rio Grande do Sul, em 2009, no comando do Internacional.
Posteriormente, venceu o Campeonato Paulista treinando o Corinthians, em 2013. Em 2024, conquistou seu último estadual, no comando do Flamengo.
Antes de se tornar técnico, Tite também levantou o Campeonato do Interior Gaúcho pelo Caxias do Sul, em 1977 e 1978, e pelo Esportivo, em 1982.
Confira a lista de títulos de Tite como treinador
- 1 Mundial de Clubes: 2012 (Corinthians)
- 1 Copa Libertadores: 2012 (Corinthians)
- 1 Copa América: 2019 (Seleção Brasileira)
- 1 Copa Sul-Americana: 2008 (Internacional)
- 1 Recopa Sul-Americana: 2013 (Corinthians)
- 2 Campeonatos Brasileiros: 2011 e 2015 (Corinthians)
- 1 Copa do Brasil: 2001 (Grêmio)
- 1 Campeonato Paulista: 2013 (Corinthians)
- 3 Campeonatos Gaúchos: 2000 (Caxias), 2001 (Grêmio) e 2009 (Internacional)
- 1 Campeonato Emiradense: 2010 (Al-Wahda)
- 1 Supercopa dos Emirados Árabes: 2011 (Al-Wahda)
- 1 Campeonato Gaúcho A2: 1993 (Veranópolis)
- 1 Campeonato Carioca: 2024 (Flamengo)
Apoio da torcida do Cruzeiro
Na tarde do último sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.
O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.
A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.
