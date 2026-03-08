Cruzeiro x Atlético-MG: as opções de Tite para a decisão do Campeonato Mineiro

O dia da grande final do Campeonato Mineiro chegou. O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na noite deste domingo (8), às 18h (de Brasília), pela decisão do Estadual. Para a partida, o técnico Tite deverá ter força máxima no Mineirão.

Depois de uma semana de recuperação para Gerson e Cássio, a dupla deverá aparecer no time titular da Raposa. O meio-campista passou boa parte da semana treinando normalmente depois de deixar a partida contra o Pouso Alegre com dores no joelho.

Enquanto isso, o goleiro teve uma semana um pouco mais dura depois de sofrer um estiramento ligamentar no joelho direito. Nos últimos três treinamentos, no entanto, o defensor trabalhou com o restante do elenco e aparentou estar bem fisicamente no último sábado.

Jonathan Jesus também está 100% e será opção para o técnico Tite neste domingo. Chico da Costa também evoluiu durante a semana e treinou na véspera do clássico, podendo ser surpresa entre os relacionados.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Apoio da torcida do Cruzeiro

Na tarde do último sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.

Torcida do Cruzeiro faz festa na porta do CT (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.

A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.

