Cruzeiro x Atlético-MG: as opções de Tite para a decisão do Campeonato Mineiro
O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG às 18h pela final do Mineiro
- Matéria
- Mais Notícias
O dia da grande final do Campeonato Mineiro chegou. O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na noite deste domingo (8), às 18h (de Brasília), pela decisão do Estadual. Para a partida, o técnico Tite deverá ter força máxima no Mineirão.
Cara a cara: Confira os duelos individuais de Cruzeiro x Atlético-MG na final do Mineiro
Futebol Nacional
Cruzeiro x Atlético-MG: cruzeirenses fazem festa na Toca II para apoiar jogadores antes da final do Mineiro
Cruzeiro
Cruzeiro fecha preparação para a final do Campeonato Mineiro; veja provável escalação
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Depois de uma semana de recuperação para Gerson e Cássio, a dupla deverá aparecer no time titular da Raposa. O meio-campista passou boa parte da semana treinando normalmente depois de deixar a partida contra o Pouso Alegre com dores no joelho.
Enquanto isso, o goleiro teve uma semana um pouco mais dura depois de sofrer um estiramento ligamentar no joelho direito. Nos últimos três treinamentos, no entanto, o defensor trabalhou com o restante do elenco e aparentou estar bem fisicamente no último sábado.
Jonathan Jesus também está 100% e será opção para o técnico Tite neste domingo. Chico da Costa também evoluiu durante a semana e treinou na véspera do clássico, podendo ser surpresa entre os relacionados.
Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.
+Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações da final do Campeonato Mineiro
Apoio da torcida do Cruzeiro
Na tarde do último sábado (7), o Cruzeiro fechou a preparação para a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG, com apoio da Nação Azul. Torcedores estiveram presentes na Toca da Raposa II para incentivar os jogadores antes do clássico deste domingo.
O ato foi no fim da tarde, enquanto o técnico Tite comandava treinamento com a equipe em campo. A concentração teve início por volta das 15h (de Brasília). Às 17h,os portões foram abertos para pouco mais de mil cruzeirenses entrarem no Centro de Treinamento.
A festa tem se tornado tradição antes de jogos importantes, como os clássicos pela Copa do Brasil e a semifinal do torneio em 2025.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias