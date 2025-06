Para Villalba, condições do gramado foram prejudiciais ao Cruzeiro

A chuva e o gramado encharcado no Barradão prejudicaram o rendimento do Cruzeiro no empate por 0 a 0 com o Vitória, nesta quinta-feira (12), e, com o empate, a Raposa perdeu a oportunidade de chegar à liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O zagueiro argentino Villalba reconheceu que a equipe teve dificuldade em jogar nessas condições:

continua após a publicidade

- É impossível jogar assim. O campo tinha muita água. Tentar jogar é impossível. Tivemos que tentar jogar longo e ganhar a segunda bola e, infelizmente, isso dificulta muito nossa ideia de jogo - comentou o zagueiro Villalba, em entrevista ao "Sportv", na saída de campo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Villalba, no entanto, procurou valorizar o ponto ganho, que faz o Cruzeiro dividir a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, com 24 pontos - o time carioca tem melhor saldo de gols:

continua após a publicidade

- Mas é um ponto que conseguimos, com menos um jogador em todo o segundo tempo - afirmou o zagueiro, referindo-se à expulsão do meia Eduardo, no fim do primeiro tempo, após a falta no lateral-esquerdo Jamerson.

Villalba, na entrevista, também se lembrou do jogador do Vitória, que sofreu fratura no tornozelo direito, com rompimento dos ligamentos, e foi operado ainda na noite desta quinta-feira (12):

continua após a publicidade

- Vou mandar também um grande abraço para o jogador que infelizmente se machucou. Mandar um abraço grande e muita energia boa.

➡️Debaixo de muita chuva, Cruzeiro empata com o Vitória no Barradão

Jogadores do Cruzeiro ficam de férias, durante a pausa no Brasileirão

Os jogadores do Cruzeiro entram de férias a partir desta sexta-feira (13), por duas semanas. A reapresentação na Toca da Raposa será no dia 27 de junho. O Campeonato Brasileiro volta a ser disputado somente no dia 12 de julho, quando começa a 13ª rodada, na qual o time celeste enfrenta o Grêmio, no Mineirão.

No início de julho, o Cruzeiro disputa a Vitória Cup, em Cariacica (ES). No dia 3, enfrenta o Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, e no dia 6, joga contra o também argentino Estudiantes.