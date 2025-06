Para Lucas Romero, volante do Cruzeiro, liderança é um dom

Jogador estrangeiro com mais partidas com a camisa do Cruzeiro (234, em duas passagens), o volante argentino Lucas Romero se destaca também pela liderança que exerce entre os companheiros – constantemente é o capitão da equipe, posto que vem dividindo com o também volante Lucas Silva.

Lucas Romero considera essa característica de sua personalidade como algo natural:

- Falo com total humildade: sou líder também na minha casa, na minha família, na base do Vélez (Sarsfield) já era capitão… Talvez seja um espírito que me foi dado no nascimento, um dom. Mas para mim, o mais importante é ser uma boa pessoa, ser um cara positivo, contagiar meus companheiros. Isso ajuda a ganhar um lugar nos corações das pessoas – afirmou Lucas Romero, em entrevista ao Cruzeiro Podcast, nesta quarta-feira (11).

Com contrato renovado com o Cruzeiro até do final de 2027, Lucas Romero, de 31 anos, já planeja o pós-carreira:

- Acho que todo dia em casa a Lourdes (esposa) não vai me querer, vou ter de sair… Já fiz o curso de treinador, mas não sei se vou ser treinador. Gosto também da parte de gestão, de grupo, do clube. Alguma coisa relacionada com futebol, mas não sei se treinador. Talvez auxiliar. O treinador todo mundo xinga, todo mundo fica bravo com o treinador – disse o volante.

Na entrevista ao jornalista Marco Antônio Astoni, Lucas Romero revelou qual jogador serviu de inspiração para sua carreira:

- O Carlos Tévez. Não sou torcedor do Boca, mas, já jogando no Vélez, assistia a jogos dele. O Tévez inspirava todos os meninos que jogavam na rua, todos que tinham o sonho de ser profissional. Ele conseguiu triunfar no futebol, conseguiu ajudar sua família. Tive a oportunidade e o privilégio de jogar contra ele e ganhar sua camisa. Marcou um momento importante na minha vida – contou o volante do Cruzeiro.

Cruzeiro, com Lucas Romero, enfrenta o Vitória, nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão

Lucas Romero estará em campo nesta quinta-feira (12) na última partida do Cruzeiro antes da parada do Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa. A Raposa enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h, e poderá assumir a liderança provisória do campeonato, já que o líder Flamengo teve adiado o jogo contra o Sport. O time celeste está com 23 pontos, um a menos que o Rubro-Negro carioca.