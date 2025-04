Fabrício Bruno, do Cruzeiro: ‘Temos de refletir o que tem sido até aqui’

O zagueiro Fabrício Bruno reconhece que o Cruzeiro continua devendo muito nesta temporada. Após a terceira derrota da equipe na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (24), para o Palestino por 2 a 1, em Coquimbo, no Chile, o experiente jogador afirmou que os resultados do time em 2025 estão muito aquém do que o elenco pode produzir.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Temos de pedir desculpa ao torcedor. Pelo elenco que temos, os resultados estão muito aquém do esperado – afirmou Fabrício Bruno, na saída do campo, em entrevista à ESPN.

Para o zagueiro, depois da má campanha no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tinha que se recuperar na Sul-Americana:

- Acima de tudo a gente tem de parar e refletir o que tem sido até aqui. Fizemos uma campanha no Campeonato Mineiro ruim. Estamos somando pontos no Brasileiro e, dentro de uma competição sul-americana, onde o Cruzeiro é um time extremamente competitivo e gigante, acho que a gente tem que colocar a mão na consciência pela campanha que está fazendo. Que a gente possa trabalhar e seguir adiante na temporada.

continua após a publicidade

Quanto à derrota para o Palestino, Fabrício Bruno reclamou das chances desperdiçadas:

- Tivemos cinco chances e não aproveitamos. No futebol, muitas vezes, nem sempre quem tem a maior posse é merecedor do resultado. Eles foram felizes em duas bolas.

➡️Cruzeiro perde a terceira seguida e se complica na Sul-Americana

Eduardo lamenta as chances perdidas pelo Cruzeiro diante do Palestino

Eduardo marcou pela primeira vez pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Autor do gol do Cruzeiro diante do Palestino, seu primeiro com a camisa celeste, o meia Eduardo também lamentou as oportunidades perdidas pela equipe de sair na frente no placar:

continua após a publicidade

- Horrível, né?! A gente teve oportunidade de fazer o resultado no primeiro tempo e não fez. Futebol é assim, e a gente acaba punido. Temos de pedir desculpa ao torcedor e continuar trabalhando para que no Brasileiro a gente vá bem – opinou Eduardo.

Para o meia, a situação do Cruzeiro na Sul-Americana ficou bem difícil para conseguir a classificação para o mata-mata:

- Complicado porque teve derrotas que não poderíamos ter, em casa e hoje também.