menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Veja a escalação do Corinthians para encarar o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Timão encerra preparação para duelo decisivo na Neo Química Arena

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/12/2025
15:01
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com dúvidas na equipe titular, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo decisivo contra o Cruzeiro, marcado para este domingo (14), às 18h, na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, que define o primeiro finalista da competição.

continua após a publicidade

O atacante Yuri Alberto sentiu dores na região do adutor da perna esquerda e precisou ser substituído aos 19 minutos do segundo tempo na vitória do Timão por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Antes do triunfo, o camisa 9 havia sido poupado de duas partidas em razão de uma sobrecarga no local.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Corinthians informou que Yuri Alberto seria reavaliado na sexta-feira (12), mas não divulgou diagnóstico. Artilheiro da equipe na temporada, com 18 gols, o atacante ainda é dúvida. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que o técnico Dorival Júnior escale Gui Negão em seu lugar.

continua após a publicidade

No meio-campo, a incerteza é Raniele. O volante não foi relacionado para o jogo de ida da semifinal devido a um edema no tornozelo esquerdo. O jogador segue em tratamento e será avaliado até o confronto. Na ausência dele, José Martínez foi o titular.

Com essas indefinições, o elenco iniciou as atividades com trabalho de força na academia e aquecimento no gramado. Na sequência, sob o comando de Dorival Júnior, os jogadores realizaram dois exercícios táticos. Jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis também fizeram parte do treinamento.

continua após a publicidade

Assim, o provável time do Corinthians é formado por: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).

Carrillo foi um dos destaques no primeiro jogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Carrillo foi um dos destaques no primeiro jogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Cruzeiro

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na última quarta-feira (10), no Mineirão, e terminou com vitória do Timão por 1 a 0, graças ao gol de Memphis Depay. Diante do resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior entra em campo na segunda partida precisando apenas de um empate para garantir vaga na final do torneio nacional.

Já o time de Leonardo Jardim precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente, sem a necessidade de disputa de pênaltis. Se o Cruzeiro vencer por um gol de vantagem, a decisão será nas penalidades.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias