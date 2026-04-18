Novidades! Confira escalação do Cruzeiro contra o Grêmio

O Cruzeiro enfrenta, na noite deste sábado (18), o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, havia a expectativa por uma possível mudança na posição de goleiro.

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Matheus Cunha tem sido questionado por suas últimas atuações e Otávio, apesar do susto durante a semana com um incômodo no dedo, está disponível para o jogo. Apesar disso, o camisa 31 segue no time titular.

Outro retorno na noite deste sábado é o do atacante Kaio Jorge. O camisa 19 se recuperou de um problema no púbis e treinou normalmente nas últimas duas atividades.

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Lucas Romero também volta a ficar à disposição de Artur Jorge. O volante está recuperado de um problema muscular e já ficou no banco de reservas na partida contra a Universidad Católica.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Grêmio vem com: Matheus Cunha: Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

Grêmio x Cruzeiro se enfrentam na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Bubols / Cruzeiro)

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

Cruzeiro x Grêmio

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