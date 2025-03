Nova camisa do Cruzeiro será lançada nesta sexta-feira (7)

A nova camisa do Cruzeiro para a temporada 2025 estará disponível para os torcedores nesta sexta-feira (7) nas lojas oficiais do clube. A imagem do uniforme, no entanto, já vazou nas redes sociais, e a principal novidade é a volta do escudo do clube no lugar das estrelas soltas no lado esquerdo do peito.

O lançamento oficial será feito nas redes sociais do Cruzeiro, tendo como principal garoto-propaganda o atacante Gabigol. A estreia da camisa será feita pela equipe feminina, no sábado (8), às 19h, no jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, no Estádio Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas (BA). A ação faz parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher.

Desde 2011, o Cruzeiro não usava o escudo na camisa oficial, preferindo as estrelas soltas. A mudança foi decisão da atual diretoria. Outra novidade na camisa são as mangas brancas. A gola da camisa terá estrelas na cor azul.

As três listras nos ombros, características da fornecedora de material esportivo Adidas, terão tons diferentes de azul: um mais claro, um médio e outro mais escuro. Na parte de trás, haverá uma costura em formato oval logo acima da barra da camisa, também característica dos modelos mais recentes da Adidas.

As marcas da patrocinadora máster Betfair, casa de apostas britânica, e da Adidas serão estampadas de branco na parte central da camisa.

Cruzeiro renovou patrocínio máster da camisa até temporada 2026

Cruzeiro e Betfair renovaram o contrato de patrocínio em novembro do ano passado e ampliaram a parceria até dezembro de 2026. A partir deste ano, o clube passou a receber da casa de aposta cerca de R$ 45 milhões fixos por temporada, além de variáveis. O valor anterior era de R$ 25 milhões fixos por ano mais gatilhos.