Jardim explica opção por jovem Kauã Prates na vitória do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não teve receio em escalar o jovem Kauã Prates na partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, que terminou com a vitória celeste por 2 a 0 e a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O garoto de 16 anos foi o substituto do suspenso Kaiki, na lateral esquerda, e teve boa atuação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Após a partida, o treinador falou sobre a escolha por Kauã Prates:

- O Kauã é um projeto que temos há quatro meses, desde que liberamos o Marlon ao Grêmio. É um menino que está crescendo no nosso elenco. Não tenho dúvidas nenhuma que, se com 16 anos, já faz isso, com 20 vai ser muito melhor – afirmou Leonardo Jardim.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, prevê carreira de sucesso para Kauã Prates (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro foi além e previu uma carreira de sucesso para o jovem lateral:

- Se eu estivesse no Monaco, não deixaria ele chegar aos 18 anos para comprá-lo para o futebol europeu. Acho que vai ter uma carreira de sucesso – disse Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

A partida desta quinta-feira (17), no Maracanã, foi apenas a sétima de Kauã Prates na equipe profissional do Cruzeiro. Ele já tinha sido titular somente em três jogos pela Copa Sul-Americana, quando o técnico escalou um time alternativo, e na derrota para o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup. O lateral tem sido constantemente convocado para seleções brasileiras de base.

Jardim diz que Kaio Jorge está como ‘peixe na água’ no esquema do Cruzeiro

Mesmo não gostando de elogiar atuações individuais, Leonardo Jardim também comentou o bom momento do atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileiro, com 12 gols:

continua após a publicidade

- Não gosto de individualizar. Quando o time está bem, as individualidades acabam por aparecer.

O Kaio é um jogador, em termos estratégicos, que se encaixou muito bem no modelo de jogo que criamos. O futebol é isto: às vezes, o jogador se enquadra bem no modelo de jogo. E nosso modelo, o Kaio está com peixe na água – disse o técnico do Cruzeiro.