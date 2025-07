Os jogadores do Cruzeiro treinam à tarde na Toca da Raposa e, em seguida, iniciam a concentração para a partida contra o Juventude, neste domingo (20), às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Léo Aragão. O lateral Kaiki volta ao time.

Agenda do Cruzeiro

Na partida contra o Juventude, no Mineirão, o Cruzeiro defende a melhor campanha do Brasileirão como mandante. Até agora, são seis vitórias e um empate. Dos sete jogos, um foi disputado no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), porque o Mineirão estava cedido para um show: a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco.

Equipe Sub-20 joga contra o Atlético-MG, pelo Mineiro

O Campeonato Mineiro Sub-20 terá, neste sábado (19), o clássico Cruzeiro x Atlético-MG, às 10h, no SESC Venda Nova. Líder do Grupo A, com 18 pontos, e praticamente classificada para o octogonal final, a Raposa busca a reabilitação, depois de derrotas para Uberaba e América. Rebaixado no Brasileiro Sub-20, o time alvinegro é o líder do Grupo B, com 13 pontos.

Um dia de estreias na história do Cruzeiro

Há 27 anos, o Cruzeiro estreava três grandes reforços para o segundo semestre da temporada. O atacante Muller (foto), o meia Valdo e o volante Djair jogavam pela primeira vez com a camisa celeste no amistoso contra o Botafogo (vitória por 2 a 1), em Pouso Alegre (MG), sob o comando do técnico Levir Culpi. Até aquela data em 1998, a Raposa já tinha sido tricampeã mineira e vice-campeã da Copa do Brasil. A equipe celeste ainda ficaria com o vice do Campeonato Brasileiro e da Copa Mercosul.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: