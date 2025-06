Jardim aponta gols no início como decisivos para vitória do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que os dois gols em menos de quatro minutos de jogo foram decisivos para a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (1º), no Mineirão. O atacante Kaio Jorge abriu o placar a 1’15, o gol mais rápido da competição até agora, e fez o segundo aos 4 minutos. O time paulista descontou apenas aos 42 minutos da etapa final.

- O Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com facilidade aos 2 a 0, com pressão e bolas paradas, que não vínhamos aproveitando mas que nunca deixamos de trabalhar. Não tínhamos sido muito produtivos e acabou por dar os dois gols importantes para a vantagem no marcador – afirmou Leonardo Jardim, na coletiva no Mineirão.

Para o técnico do Cruzeiro, a reação do adversário no segundo tempo pode ser considerada normal:

- Na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, mais capacidade, e nós, mais transição. Não é de se estranhar. Quando cheguei, disse que havia equipes mais preparadas que o Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo têm elencos muito importantes. Tivemos um momento de sofrer, mas, com a força do grupo, conseguimos superar e conquistar a vitória. Fiquei triste pelo gol que sofremos. Estávamos bem no jogo – avaliou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim enaltece apoio da torcida do Cruzeiro no Mineirão

Leonardo Jardim aproveitou para destacar a participação da torcida do Cruzeiro no desempenho da equipe em casa – no Brasileirão, são cinco vitórias e um empate em seis jogos.

- Quero agradecer toda essa vida e paixão que eles colocam nos jogos, ajudam a positividade e a energia dentro de campo. Jogamos sempre com 12 e é uma vantagem sobre os adversários – disse o técnico português, que, no jogo contra o Palmeiras, esteve mais ativo à beira do campo que em jogos anteriores.

Leonardo Jardim disse ainda que conhecia essa atuação da torcida do Cruzeiro desde 2015, quando, como técnico do Monaco, participou de uma ação publicitária com o clube celeste.

- Disse que vinha para o Brasil também para sentir essa energia que as equipes brasileiras tinham com os torcedores.

Os jogadores ficam de folga até quinta-feira (5), já que o próximo jogo do Cruzeiro será somente no dia 12, contra o Vitória, às 19h, no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.