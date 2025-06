Kaio Jorge volta a marcar duas vezes em vitória do Cruzeiro

Autor dos dois gols da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, por 2 a 1, neste domingo (1º), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Kaio Jorge se igualou a Gabigol como artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 10 gols – o camisa 19 tem duas assistências, e Gabigol, quatro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge marcou duas vezes nos primeiros minutos do jogo. No primeiro, apareceu bem no segundo pau para concluir de cabeça desvio de Kaiki. Aos 4 minutos, também mostrou oportunismo e boa colocação na área, ao empurrar para o gol uma bola que bateu nas costas do zagueiro Jonathan Jesus, depois de chute de Christian.

- Confiança, trabalho em equipe, trabalho no dia a dia vêm me dando muita confiança. Estou muito bem, tranquilo. Me sinto superacolhido aqui, pela torcida do Cruzeiro. Acredito que eles (o Palmeiras) já esperavam que a gente ia marcar em cima e atacar quando tivesse a posse de bola – afirmou Kaio Jorge, na saída para o intervalo.

continua após a publicidade

Essa foi a terceira vez que o atacante marcou duas vezes numa mesma partida: ele já tinha feito isso na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, pela quarta rodada do Brasileirão, e por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil, ambas também no Mineirão.

➡️Cruzeiro derrota o Palmeiras e assume a vice-liderança do Brasileirão

Vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras quebra tabu de quase sete anos

O Cruzeiro não derrotava o Palmeiras desde 2018, quando venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil daquele ano, conquistada pela Raposa. Depois, foram seis derrotas e dois empates no confronto.

continua após a publicidade

Christian foi importante na vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O resultado levou o Cruzeiro para o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, que goleou o Fortaleza, no Maracanã, por 5 a 0. O Red Bull Bragantino também tem 23 pontos, mas pior saldo de gols. O Palmeiras continuou com 22 pontos. Antes da parada na competição para o Mundial de Clubes da Fifa, o Cruzeiro enfrenta o Vitória, dia 12, às 19h, no Barradão, em Salvador.