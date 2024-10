No Cruzeiro, Diniz reconhece atuação ruim e admite responsabilidade

Fernando Diniz, em Cruzeiro x Lanús (Foto: Cruzeiro/Gustavo Aleixo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 04:00 • Belo Horizonte

Cinco jogos, quatro empates e uma derrota. Esse é o saldo do Cruzeiro após a chegada do técnico Fernando Diniz, que empatou diante do Lanús por 1 a 1 nesta quarta-feira (23), no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O treinador não fugiu da responsabilidade, admitiu uma partida abaixo da média e destacou os principais erros da equipe.

-A gente jogou mal, eu não tenho desculpa. A gente jogou mal, tem que reconhecer (...) Eu sou o treinador. O time tem que produzir e ganhar. Eu tenho responsabilidade desde o dia que cheguei, é para me cobrar mesmo. Estou aqui para isso. Precisamos mudar comportamento para ter um jogo melhor. Ficamos devendo em todos os setores. Eu sou o maior responsável. Não sou o único, mas o maior responsável, porque sou o técnico do time - declarou o técnico.

O Cruzeiro abriu o placar aos quatro minutos da segunda etapa com Kaio Jorge e cedeu o empate para o time argentino aos 27 da etapa final, em um lance de bola parada. Frustrado, o treinado revelou que durante os treinos, estudaram a bola áerea do Lanús e estavam cientes do perigo do adversário.

- Eu acho que o gol que a gente tomou hoje talvez fosse o último gol que poderia ter tomado, porque a gente treinou exaustivamente esses escanteios, porque eles têm como costume bater aberto na marca do pênalti. E a gente treinou bastante essa bola, não era para ter tomado aquele gol - afirmou o técnico.

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando celeste, o Cruzeiro levou gol em todas as partidas. Foram quatro empates - Libertad, Vasco, Bahia e Lanús - e uma derrota, contra o Fluminense.

Jogo "moroso"

Mesmo com o tento de Kaio Jorge, o treinador encontrou dificuldades do time em atacar, propor jogo e manter a intensidade nos 90 minutos.

- A gente fez o gol, mas teve um tilte, que eu não sei porquê, porque eu não fiz a mudança para a gente fazer um a zero e parar de atacar. A gente tinha que continuar em cima, marcando alto, para a gente tentar ampliar. E a gente não fez isso, a gente deixou o jogo moroso de novo, e eles empurraram a gente para trás, conseguindo um empate por justiça.

O Cruzeiro entra em campo no próximo sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília) na Ligga Arena. Na semana seguinte, no dia 30, viaja para Buenos Aires e encara o Lanús pelo jogo de volta pela Sula.