Cássio é criticado e abre o jogo após gol sofrido em Cruzeiro x Lanús

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 22:15 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 23/10/2024 - 23:52

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Lanús, nesta quarta-feira (23), em em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O o jogo aconteceu no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Na saída do gramado, o goleiro Cássio falou sobre o gol de empate sofrido na segunda etapa.

— Jogo difícil, semifinal de Sul-Americana. Uma equipe que veio se defender, sair no contra-ataque, conseguimos sair na frente. Depois, acabou que numa bola parada, em um momento de desatenção, tomamos o gol. Foi um jogo equilibrado, está tudo em aberto. A gente tem totais condições de ir lá e conseguir a vaga para a final — avaliou Cássio, ao fim de Cruzeiro x Lanús.

Para alguns torcedores, Cássio teria falhado no gol do Lanús

Cássio foi criticado por parte dos torcedores nas redes sociais. Internautas apontaram que o goleiro do Cruzeiro teria falhado no gol do Lanús. Para os mais exigentes, a bola que empatou o jogo, cabeçada por Ramiro Carrera, aos 28 minutos do segundo tempo, era defensável.

O Cruzeiro abriu o placar com Kaio Jorge, aos quatro minutos do segundo tempo. Porém, diante de mais de 57 mil torcedores, a equipe mineira acabou cedendo o empate. A partida começou com 15 minutos de atraso. Bombas e sinalizadores causaram muita fumaça, prejudicando a visibilidade de jogadores, árbitros e torcedores. Pelo atraso, o Cruzeiro pode ser multado. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, segue sem vencer desde que assumiu a equipe na última semana de setembro.

O que vem por aí?

A partida de volta, que decide a vaga na final da Copa Sul-Americana, será na quarta-feira (30), às 19h (de Brasília). O jogo será no O Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, em Buenos Aires.