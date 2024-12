Mercado da Bola: Rafael Cabral se despede sem arrependimentos

O goleiro Rafael Cabral se despediu do Cruzeiro nesta terça-feira (31), pelas redes sociais, e disse que vai levar o clube para sempre no coração. Depois de voltar de empréstimo ao Grêmio, em 2024, o goleiro rescindiu o contrato com a Raposa que iria até o fim de 2025 e ainda não definiu o futuro profissional.

Na mensagem, Rafael Cabral relembrou momentos de alegrias e decepções com a camisa do Cruzeiro e afirmou que não se arrepende de nada neste período em que defendeu o clube:

- Hoje me despeço do Cabuloso e de sua torcida incrível, que tive a honra de representar dentro de campo. Cheguei talvez no pior momento da história do clube e hoje saio após 121 jogos, sendo Campeão da Série B, melhor defesa dos dois Brasileiros disputados, com o clube no seu devido lugar, mas principalmente, com muitos amigos, experiências incríveis vividas e com o Cruzeiro eternamente no meu coração. Louvo a Deus por tudo o que vivi. Eu não mudaria nada! Obrigado Jesus! Obrigado Cruzeiro! – postou o goleiro.

Cruzeiro e Rafael Cabral acertaram a rescisão antecipada do contrato

Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro em 2022, na SAF de Ronaldo Fenômeno (Foto: Marco Ferraz/Cruzeiro)

Rafael Cabral e Cruzeiro chegaram a um acordo para a rescisão antecipada do contrato na sexta-feira (27). Com apenas seis jogos disputados pelo Grêmio, não houve interesse do clube gaúcho em sua permanência, e o goleiro foi devolvido à Toca da Raposa. Mas a diretoria celeste achou melhor encerrar o vínculo, já que Rafael Cabral não está nos planos do técnico Fernando Diniz para 2025.

O goleiro foi contratado em janeiro de 2022, para substituir o ídolo Fábio, que não havia chegado a acordo salarial com a SAF de Ronaldo Fenômeno. No primeiro ano, Rafael Cabral disputou 54 jogos. Em 2023, foram 52 partidas e, nesta temporada, 15. No total, foram 121 partidas, com 109 gols sofridos, e o título da Série B do Brasileiro de 2022.