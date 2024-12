Cruzeiro: décimo lugar no ranking de público no Brasileiro

O Cruzeiro terminou em 10.o lugar no ranking de público pagante do Campeonato Brasileiro deste ano. O levantamento oficial foi divulgado nesta segunda-feira (16) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A média de pagantes nos jogos da Raposa como mandante foi de 30.028 torcedores – o líder foi o Flamengo, com 51.084 pagantes por partida, e o Atlético-MG ficou em 11.o. lugar, com 28.961 torcedores por jogo.

O desempenho da torcida cruzeirense poderia ter sido melhor. Dos 19 jogos como mandante, o Cruzeiro atuou 16 vezes no Mineirão, duas no Independência e uma no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Na penúltima rodada do Brasileiro, dia 4 deste mês, o Cruzeiro foi obrigado a enfrentar o Palmeiras (derrota por 2 a 1) no Mineirão com portões fechados, por determinação da CBF, depois que o Governo do Estado sugeriu que o jogo fosse disputado com torcida única, por causa da briga entre as organizadas dos dois clubes. O Palmeiras não aceitou e pediu que a CBF respeitasse o princípio da isonomia, já que, no turno, houve duas torcidas no jogo no Allianz Parque.

Dois jogos tiveram de ser realizados no Independência porque o Mineirão estava cedido para shows. Contra o Bragantino (vitória por 2 a 1), em 13 de julho, o público foi de 17.825 pagantes. E na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em 6 de novembro, foram 18.493 pagantes. Em ambos os casos, o público no Mineirão teria sido muito maior.

Outro problema enfrentado pelo Cruzeiro quanto à presença de público foi que a administração anterior da SAF, comandada por Ronaldo Fenômeno, havia vendido a uma empresa o mando de três jogos no Brasileiro. O novo dono da SAF, Pedro Lourenço, conseguiu cancelar dois contratos, mas a partida contra o Fortaleza (derrota por 2 a 1), em 5 de agosto, teve de ser disputada no Kléber Andrade. O público desse jogo foi de apenas 7.909 pagantes.

Veja a posição do Cruzeiro no ranking do Brasileiro, divulgado pela CBF:

1º) Flamengo: 51.084 pagantes

2º) Corinthians: 43.605

3º) São Paulo: 39.903

4º) Bahia: 36.021

5º) Fluminense: 32.170

6º) Palmeiras: 31.328

7º) Fortaleza: 31.125

8º) Internacional: 30.820

9º) Athletico-PR: 30.313

10º) Cruzeiro: 30.028

11º) Atlético-MG: 28.961

12º) Botafogo: 25.775

13º) Vitória: 23.249

14º) Grêmio: 20.345

15º) Vasco: 20.248

16º) Criciúma: 13.667

17º) Juventude: 8.671

18º) Atlético-GO: 7.167

19º) Red Bull Bragantino: 5.986

20º) Cuiabá: 5.732