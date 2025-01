Acerto de Cruzeiro com Leonardo Jardim está próximo

O Cruzeiro está bem próximo de anunciar o novo treinador para a temporada 2025: o português Leonardo Jardim, de 50 anos. A imprensa portuguesa divulga que o atual técnico do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, já assinou pré-contrato com o Cruzeiro. “Leonardo Jardim vai treinar o Cruzeiro” é a manchete do site “Record”.

O portal “O Jogo” informa que o treinador já encaminhou a rescisão de contrato com o Al Ain e está empolgado com a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro. “Nas contas de Jardim, pesou a dimensão de um clube que já foi quatro vezes campeão do Brasil e duas vezes campeão da América do Sul, ao vencer a Libertadores em 1976 e 1997″, afirma a matéria. “A boa organização e o nível de profissionalismo do Cruzeiro são outros fatores que levam Jardim a encarar com boa receptividade esta hipótese de assumir o clube”.

O anúncio oficial por parte do Cruzeiro, no entanto, pode demorar alguns dias. Segundo o portal “Central da Toca”, Leonardo Jardim está em entendimentos com o clube árabe para conseguir a liberação imediata do vínculo. No entanto, o treinador teria de comandar a equipe em mais duas partidas: nesta quinta-feira (30), contra o Khorfakkan, pelo campeonato local e, na segunda-feira (3), diante do Al Rayyan, do Catar, pela Champions League da Ásia.

Leonardo Jardim já comandou Mbappé e Matheus Pereira

Nascido na Venezuela, filho de pais portugueses, Leonardo Jardim se mudou ainda jovem para Portugal, onde começou a carreira de treinador. Depois de dirigir Camacha, Chaves, Beira-Mar e Braga, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, em 2012. Voltou ao futebol português para comandar o Sporting por uma temporada e, em seguida, teve o melhor momento da carreira no Monaco, da França. Ficou lá por seis temporadas, conquistou o título francês em 2017 e comandou o jovem Mbappé, hoje destaque do Real Madrid.

Em 2021, Leonardo Jardim seguiu para o futebol árabe. Primeiro, dirigiu o Al Hilal, da Arábia Saudita – e pediu a contratação do meia Matheus Pereira. Depois trabalhou no Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar ao Al Ain, em novembro do ano passado.