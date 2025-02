Matheus Pereira aceita proposta para deixar o Cruzeiro rumo à Europa

O meia Matheus Pereira aceitou, nesta quinta-feira (20), a proposta do Zenit, da Rússia, fez exames médicos em um clínica particular e está deixando o Cruzeiro. A oferta chegou ao clube na terça-feira (18), depois de passar pelo empresário do jogador. Os valores não foram divulgados, mas giram em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e incluem bônus por metas alcançadas por Matheus Pereira no clube russo. O prazo para a resposta era curto, porque a janela de transferência no futebol russo se fecha nesta quinta-feira (20).

Nesta quarta-feira (19), Matheus Pereira participou normalmente do treino pela manhã, na Toca da Raposa, visando ao segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, sábado (22), às 16h30m, no Independência. O empresário do jogador, Eduardo Maluf, também esteve na Toca da Raposa, e reuniu-se com a diretoria do Cruzeiro.

Ainda na terça-feira (18), o Cruzeiro sinalizou que aceitaria vender o jogador, que tinha contrato até junho de 2026. O clube detinha 50% dos direitos econômicos de Matheus Pereira – a outra metade pertencia ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

Emprestado, em julho de 2023, pelo Al-Hilal, Matheus Pereira foi comprado pelo Cruzeiro em junho do ano passado. O clube pagou cerca de 5 milhões de euros (na cotação da época, R$ 30 milhões) por 50% dos direitos sobre o jogador.

Matheus Pereira marcou apenas um gol em 2025, contra o São Paulo, em Orlando (EUA) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira, em quase dois anos, marcou 13 gols pelo Cruzeiro

Matheus Pereira estreou pelo Cruzeiro no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, em 29 de julho de 2023, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. A primeira temporada foi de adaptação. O meia disputou somente 15 jogos, com um gol e uma assistência.

continua após a publicidade

Foi no ano passado que Matheus Pereira se destacou com a camisa do Cruzeiro, chegando até a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Dos 64 jogos da equipe em 2024, ele participou de 59, com 11 gols e 16 assistências.

No começo da temporada 2025, no entanto, ele não teve o mesmo desempenho e chegou a ser vaiado por parte da torcida cruzeirense. Matheus Pereira disputou nove jogos, com um gol e uma assistência, totalizando 83 partidas, 13 gols e 18 assistências com a camisa celeste.