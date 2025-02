Novo zagueiro do Cruzeiro começa a treinar na Toca da Raposa

O mais novo reforço do Cruzeiro para a temporada, o zagueiro paraguaio Mateo Gamarra, inicia, nesta quarta-feira (19), os treinos com os companheiros, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O jogador chegou a Belo Horizonte no domingo (16), fez os exames médicos, assinou contrato e esteve na Toca da Raposa nesta terça-feira (18), quando a equipe estava de folga.

Gamarra, de 24 anos, chega ao Cruzeiro emprestado pelo Athletico-PR até dezembro deste ano – ele tem vínculo com o Furacão até 2027. A contratação foi necessária após a grave contusão de João Marcelo no joelho direito, que provavelmente o deixará de fora dos campos até o ano que vem. Na negociação, o atacante Tevis, de 19 anos, foi por empréstimo, pelo mesmo período, para o Athletico-PR.

Em sua chegada, Gamarra prometeu para a torcida do Cruzeiro muito empenho:

- Torcedor pode esperar muita gana, muita entrega em campo e muito profissionalismo. Estou pronto, porque vinha fazendo toda a pré-temporada com o Athletico-PR e fui convocado para todos os jogos – afirmou o zagueiro ao portal “Central da Toca”.

Gamarra já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição de Leonardo Jardim para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, sábado (22), às 16h30, no Independência – após empate por 1 a 1 na primeira partida, quem vencer chega à final e nova igualdade leva a definição para a disputa de pênaltis.

Veja a carreira do novo zagueiro do Cruzeiro

Mateo Gamarra foi revelado pelo Independiente, pequeno clube do Paraguai, e emprestado inicialmente ao 12 de Octubre, em 2020. Com bom desempenho, foi emprestado novamente, no ano seguinte, para o grande Olimpia, clube que defendeu por 99 partidas, com cinco gols e uma assistência.

No ano passado, o zagueiro foi contratado pelo Athletico-PR, disputou 38 jogos e marcou um gol. Mateo Gamarra foi campeão paranaense (2024), da Copa do Paraguai (2021), da Supercopa do Paraguai (2021) e da Liga Paraguaia (2022).