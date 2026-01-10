menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Elenco fechado? Pedrinho detalha negociações do Cruzeiro com Kaio Jorge e Matheus Pereira

Dois jogadores do elenco devem assinar renovação de contrato em breve

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 10/01/2026
09:00
Pedro Lourenço e Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraPedro Lourenço e Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Já acertado com o meio-campista Gerson, o Cruzeiro não pretende fazer nenhum outro grande movimento no mercado da bola. Na última sexta-feira (9), o dono da SAF celestanue, Pedrinho, afirmou que o elenco está fechado.

continua após a publicidade

– Gerson está no hospital fazendo os exames. Está tudo certo. Só concretizar e está tudo certo. O Gerson é um cara que joga em várias posições. Fechamos o grupo, um grupo forte que nós temos e vamos continuar com esse grupo aí – afirmou Pedro Lourenço em entrevista à ESPN.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O volante foi recebido pela torcida celeste na última sexta-feira e passou por exames antes de assinar contrato. Por conta da diferença de fuso horário com os russos, o anúncio oficial não saiu no mesmo dia.

continua após a publicidade
Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
Gerson foi recebido por torcedores na Toca (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Kaio Jorge e Matheus Pereira ficam no Cruzeiro?

Pedro Lourenço também comentou sobre as negociações com Matheus Pereira e Kaio Jorge. Ambos conversam com o clube sobre renovação de contrato.

No caso do atacante, as bases já estão quase ajustadas e o anúncio deve sair muito em breve. Enquanto isso, o camisa 10 ainda negocia seu novo vínculo, e Pedrinho acredita que a questão será resolvida na próxima semana.

continua após a publicidade

– A situação do Matheus Pereira está caminhando bem. Tive uma conversa com ele agora há pouco e espero que no máximo em uns cinco dias a gente resolva isso aí para o grupo ficar certinho – revelou Pedro Lourenço.

– Está tudo certinho com o Kaio Jorge. Vai assinar e ficar até 2030 com a gente – cravou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias