Elenco fechado? Pedrinho detalha negociações do Cruzeiro com Kaio Jorge e Matheus Pereira
Dois jogadores do elenco devem assinar renovação de contrato em breve
- Matéria
- Mais Notícias
Já acertado com o meio-campista Gerson, o Cruzeiro não pretende fazer nenhum outro grande movimento no mercado da bola. Na última sexta-feira (9), o dono da SAF celestanue, Pedrinho, afirmou que o elenco está fechado.
Campeão Mundial pelo Corinthians reencontra Tite em Cruzeiro x Pouso Alegre
Futebol Nacional
Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Cruzeiro
Gerson é recepcionado pela torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II
Cruzeiro
– Gerson está no hospital fazendo os exames. Está tudo certo. Só concretizar e está tudo certo. O Gerson é um cara que joga em várias posições. Fechamos o grupo, um grupo forte que nós temos e vamos continuar com esse grupo aí – afirmou Pedro Lourenço em entrevista à ESPN.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O volante foi recebido pela torcida celeste na última sexta-feira e passou por exames antes de assinar contrato. Por conta da diferença de fuso horário com os russos, o anúncio oficial não saiu no mesmo dia.
Kaio Jorge e Matheus Pereira ficam no Cruzeiro?
Pedro Lourenço também comentou sobre as negociações com Matheus Pereira e Kaio Jorge. Ambos conversam com o clube sobre renovação de contrato.
No caso do atacante, as bases já estão quase ajustadas e o anúncio deve sair muito em breve. Enquanto isso, o camisa 10 ainda negocia seu novo vínculo, e Pedrinho acredita que a questão será resolvida na próxima semana.
– A situação do Matheus Pereira está caminhando bem. Tive uma conversa com ele agora há pouco e espero que no máximo em uns cinco dias a gente resolva isso aí para o grupo ficar certinho – revelou Pedro Lourenço.
– Está tudo certinho com o Kaio Jorge. Vai assinar e ficar até 2030 com a gente – cravou.
- Matéria
- Mais Notícias