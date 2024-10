Marlon, do Cruzeiro, é atingido por copo com cerveja no Mineirão

Marlon, lateral do Cruzeiro (Staff Images / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

O lateral-esquerdo do Cruzeiro, Marlon, revelou após o empate no Mineirão por 1 a 1, que na saída do gramado foi atingido no rosto por um copo de cerveja vindo da arquibancada, arremessado por um torcedor. O jogador também afirmou que reconheceu quem praticou o ato e voltou para questioná-lo.

- O que aconteceu ali foi um episódio curto com um cidadão que veio, me jogou um copo de cerveja na cara e fiquei incomodado com isso. Eu fui discutir com esse torcedor porque eu vi qual torcedor que jogou. Falei para ele que se ele quisesse me xingar e afins, poderia fazer. Mas o cara me jogou um copo de cerveja na cara, então eu sai de mim. Sou ser humano também - declarou o camisa 3.

No Gigante da Pampulha, o time mineiro abriu o placar com Kaio Jorge, mas não soube administrar a vantagem, cedeu espaços para o Lanús e permitiu o empate na segunda etapa.

Os atletas da Raposa foram vaiados no intervalo e no fim da partida. Desde a chegada de Fernando Diniz, o Cruzeiro não sabe o que é vencer e vem oscilando na temporada.

O defensor reconheceu o motivo das críticas e destacou a atuação ruim da equipe.

- No futebol a gente se prepara para tudo quanto é tipo de situação. Não jogamos bem hoje, a gente vem de uma sequência de resultados, a gente entende a vaia do torcedor e a crítica.

Na próxima quarta-feira (30), o Cruzeiro tem um encontro marcado em La Fortaleza, em Buenos Aires, para o jogo de volta das semifinais do torneio. Uma vitória garante a classificação da Raposa para a grande final.