Gabigol vira assunto na web durante Fortaleza x Cruzeiro

Fortaleza e Cruzeiro estão se enfrentando no Castelão pela décima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (25). Até aqui, os visitantes estão levando a melhor e vencendo por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva, mas Gabigol é quem tem chamado atenção nas redes sociais.

Com participação direta nos dois gols do Cruzeiro, Gabigol tem jogado de maneira diferente sob o comando de Leonardo Jardim. Camisa 9 de ofício, o jogador tem atuado mais recuado, quase como um camisa 10, fazendo dupla com Kaio Jorge.

Gabi, como gosta de ser chamado, deu duas assistências na vitória parcial do Cabuloso. Uma delas, para o segundo gol, foi digna de um 10 clássico. Torcedores de vários times ficaram impressionados e começaram a falar sobre o craque nas redes sociais. Veja abaixo.

MG - BELO HORIZONTE - 04/05/2025 - BRASILEIRO A 2025, CRUZEIRO X FLAMENGO - Gabriel Barbosa Gabigol jogador do Cruzeiro comemora seu gol durante partida contra o Flamengo no estadio Mineirao pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Veja reação da web com atuação de Gabigol em Fortaleza x Cruzeiro

Escalações das equipes para o jogo

O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o atacante Wanderson, contundido no joelho esquerdo desde o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18), na rodada passada. O meia Matheus Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E o lateral Fagner continua de fora, por causa de dores musculares na coxa.

O Cruzeiro está escalado para Fortaleza x Cruzeiro com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Gabigol e Kaio Jorge.

O Fortaleza tem 10 pontos, e o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o atacante Marinho, suspenso, e os volantes Matheus Rosseto e Bruninho e os atacantes Moisés e Lucas Sasha, machucados.

O Tricolor do Pici está escalado com:

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pol Fernández e Martínez; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.