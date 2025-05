Escalações de Fortaleza x Cruzeiro: Gabigol é titular de novo

Gabigol e Marquinhos são as novidades do Cruzeiro para o jogo deste domingo (25), às 20h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (22), pela Copa do Brasil, e Marquinhos não joga desde 1º de maio. Em terceiro lugar, com 17 pontos, a Raposa tenta encostar nos dois primeiros colocados: Palmeiras, com 22, e Flamengo, com 21.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o atacante Wanderson, contundido no joelho esquerdo desde o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo (18), na rodada passada. O meia Matheus Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E o lateral Fagner continua de fora, por causa de dores musculares na coxa.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Marquinhos, Gabigol e Kaio Jorge.

Quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Cássio, o zagueiro Villalba, o volante Christian e o atacante Kaio Jorge. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o líder Palmeiras, domingo (1º), às 19h30, no Mineirão.

continua após a publicidade

➡️Veja as imagens das melhorias na Toca da Raposa 2

O Fortaleza tem 10 pontos, e o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o atacante Marinho, suspenso, e os volantes Matheus Rosseto e Bruninho e os atacantes Moisés e Lucas Sasha, machucados.

O Tricolor do Pici está escalado com:

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pol Fernández e Martínez; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Cruzeiro tem vantagem sobre o Fortaleza nos confrontos diretos

As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes pelo Campeonato Brasileiro, e a vantagem da equipe mineira é muito grande. O Cruzeiro venceu oito jogos, e o Fortaleza, apenas quatro - houve cinco empates. Foram 19 gols cruzeirenses e 11 do time cearense. No Brasileirão do ano passado, houve empate por 1 a 1 no Castelão, e o Fortaleza venceu por 2 a 1, em Cariacica (ES), com mando da Raposa.