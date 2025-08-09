Fala de técnico do Cruzeiro sobre futebol brasileiro pega mal: ‘Falta de respeito’

O Cruzeiro se classificou na Copa do Brasil depois de vencer o CRB em Alagoas por 2 a 0. Depois da partida, na coletiva de imprensa, o técnico do Cruzeiro Leonardo Jardim deu uma declaração que repercutiu muito nas redes sociais.

Depois da vitória importante, Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, falou sobre o futebol brasileiro. Apesar de dizer que está 'apaixonado', ele revelou que não pretende ficar por aqui por muito tempo.

- Não somente fadiga física, mas também fadiga psicológica. Mas eu sabia disso quando vim para o Brasil, é por isso que não quero treinar muitos anos aqui no Brasil - revelou Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Assim que a declaração foi feita, os torcedores de vários clubes foram até as redes sociais se manifestar sobre o assunto. Veja abaixo.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja reação da web com declaração de Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Leonardo Jardim fica empolgado com campanha na Copa do Brasil

Depois de seis anos, o Cruzeiro está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. A última participação da equipe nessa fase da competição havia sido em 2019. Agora, a Raposa espera o sorteio de terça-feira (12) para conhecer o próximo adversário. Os jogos estão previstos para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Para conquistar o título pela sétima vez, o técnico do Cruzeiro tem pela frente apenas seis partidas, mas o técnico Leonardo Jardim pede cautela:

- Cada jogo será uma final. Estamos nas quartas de final e vamos empolgados para classificar a equipe para a semifinal. Mas vamos esperar depois do sorteio, de saber quem será o adversário e de jogar os jogos – afirmou na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, no Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira (7).