Leonardo Jardim espera mais reforços da diretoria do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim, após a eliminação para o América, na semifinal do Campeonato Mineiro, revelou que já pediu à diretoria do Cruzeiro a contratação de reforços para o restante da temporada. Uma posição que o treinador considera carente é de atacante veloz pelas laterais do campo. A atual janela de transferências fecha na próxima sexta-feira (28). Depois, em março e abril, haverá novo período para contratação, mas apenas para jogadores que atuaram nos estaduais do país.

- O efetivo, com certeza, podemos melhorar. A direção sabe a minha opinião, de algumas peças que não podem nos faltar. Tenho o hábito do que penso falar diretamente com os responsáveis, não pela mídia – afirmou o treinador cruzeirense, sem revelar quais posições considera carente e nomes de possíveis reforços.

Leonardo Jardim sabe que o clube investiu pesado nessa janela de transferência, para contratar jogadores como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, mas afirma que sua preocupação não é com o financeiro:

- Não sou o ‘contabilista’ do clube, não sei o que o clube investiu. Para mim, o importante é rentabilizar esse efetivo para que tenha uma performance mais alta. Com certeza, o clube já investiu para este ano porque quer colocar a equipe em outro patamar. Este Mineiro não foi o que pretendíamos. E a direção sabe que podemos melhorar em alguns setores. Investimento não é sinônimo de bons jogadores – avaliou o técnico português.

Matheus Pereira segue nos planos de Leonardo Jardim

Apesar de Matheus Pereira não ter sido relacionado para o confronto decisivo contra o América, neste sábado (22), o meia continua nos planos de Leonardo Jardim para o restante da temporada:

- O Matheus tem que estar nos planos. É um dos jogadores importantes do nosso efetivo. Ele não esteve presente nesse jogo por motivos externos. Não era um dos jogadores que se prepararam para estar conosco – disse o técnico, referindo-se aos dias que o meia não treinou nesta semana por estar envolvido numa possível transferência para o Zenit, da Rússia.

Com a eliminação no Mineiro, o próximo compromisso oficial do Cruzeiro é apenas no fim de março, dia 29 ou 30, contra o Mirassol, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.