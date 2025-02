Leonardo Jardim reconhece que Cruzeiro não mereceu chegar à final

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o empate por 1 a 1 com o América e a derrota nos pênaltis, neste sábado (22), no Independência, reconheceu que o adversário foi mais eficiente e mereceu a vaga na final do Campeonato Mineiro. A equipe agora só volta a campo para um jogo oficial na estreia do Brasileiro, contra o Mirassol, no Mineirão, em 29 ou 30 de março.

- Não cumprimos nosso objetivo. O Cruzeiro, nos 90 minutos, controlou o jogo, tivemos quatro ou cinco situações de gol que não conseguimos finalizar. Futebol é assim. Fomos ineficazes, e o adversário aproveitou a oportunidade que teve no jogo e, nos pênaltis, alguns dos nossos melhores jogadores falharam – afirmou Leonardo Jardim.

O técnico português reconheceu que a campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi pífia e apontou um dado preocupante:

- Sempre contra equipes da Série A e B do Brasileiro não conseguimos ganhar. Tem que refletir, analisar bem o que queremos e trabalhar, aproveitar esse mês para trabalhar, dentro e fora de campo, de forma a construir uma equipe competitiva que todos nós pretendemos e que permita alcançar bons resultados – avaliou Leonardo Jardim.

O treinador se refere às derrotas para Atlético (2 a 0), os três empates com o América (todos por 1 a 1) e a derrota para o Athletic (1 a 0) – o clube de São João del Rey estreia este ano na Série B do Brasileiro.

Leonardo Jardim explica ausência de Matheus Pereira

Sobre a ausência de Matheus Pereira até do banco de reservas, Leonardo Jardim afirmou que, no seu entender, o jogador não estava com a cabeça no jogo decisivo contra o América:

- Já na quarta-feira, o jogador deu o ok que sairia. Nos preparamos com outros jogadores, de outra forma. Não é fácil envolver um jogador no jogo depois de quatro dias em que ficou cuidando de viagem, transferência e assinatura de contrato.