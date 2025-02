Cruzeiro perde nos pênaltis e está fora das finais do Mineiro

O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis pelo América e está fora da decisão do Campeonato Mineiro de 2025. No tempo normal, no segundo jogo da semifinal, neste sábado (22), no Independência, houve novo empate por 1 a 1. Marlon fez para o Coelho e Lucas Romero empatou para a Raposa, ainda no primeiro tempo. Na disputa de pênaltis, o América venceu por 4 a 2. As finais do Campeonato Mineiro serão nos dias 8 e 15 de março.

O Cruzeiro começou o jogo tomando a iniciativa e teve boa chance de marcar aos 15 minutos, com Matheus Henrique. O América conseguiu equilibrar o jogo e abriu o placar aos 32 minutos. Adyson fez boa jogada pela direita e cruzou para trás. Na meia-lua, Marlon ajeitou e chutou no canto esquerdo de Cássio, que não alcançou a bola. O assistente chegou a marcar impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

A resposta do Cruzeiro foi rápida. Aos 39 minutos, Eduardo bateu uma falta para Lucas Romero, que ajeitou e chutou com efeito, de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo de Matheus Mendes. Nos acréscimos, Kaio Jorge quase virou para a Raposa.

Volante Lucas Romero marcou para o Cruzeiro no primeiro tempo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No segundo tempo, a primeira chance foi do América. Aos 10 minutos, Cauan Barros chutou de longe, e Cássio fez boa defesa parcial. Aos 24 minutos, foi Figueiredo que obrigou o goleiro cruzeirense a aparecer bem. O atacante Gabigol perdeu duas chances num mesmo lance, mas o árbitro apontou irregularidade no início da jogada.

Nos minutos finais, a pressão foi do Cruzeiro, mas o América resistiu e segurou o empate até aos 44 minutos, quando Marlon cometeu pênalti em Yago Santos - o VAR chamou o árbitro de campo para marcar. Jonathas cobrou e Cássio pegou firme.

continua após a publicidade

Nos pênaltis, o América converteu com Elizari, Cauan Barros, Jonathas e, por fim, Marlon. No lado cruzeirense, apenas Matheus Henrique e Gabigol marcaram. Matheus Mendes pegou o chute de William, e Marlon cobrou para fora - Cássio defendeu a cobrança de Figueiredo.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 1 CRUZEIRO - NOS PÊNALTIS: AMÉRICA 4 X 2

CAMPEONATO MINEIRO - SEMIFINAL - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: Sábado, 22 de fevereiro de 2025 - 16h30

📍 Local: Arena Independência - Belo Horizonte

🥅 Gols: Marlon (32'/1°T) e Lucas Romero (39'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Kauã Diniz, Cauan Barros, Miqueias e Figueiredo (América), Eduardo, William, Lucas Romero e Gabigol (Cruzeiro).



⚽ ESCALAÇÕES

AMÉRICA (Técnico: William Batista)

Matheus Mendes, Júlio César (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Miqueias), Cauan Barros e Benítez (Elizari); Adyson (Yago Santos), Renato Marques (Jonathas) e Figueiredo.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Marquinhos); Kaio Jorge (Bolasie), Gabigol e Dudu (Christian).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Alessandro Álvaro de Matos

4️⃣ Quarto árbitro: Thayslane de Melo Costa

🖥️ VAR: Pablo Ramon G. Pinheiro