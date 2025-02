Cruzeiro coloca atacante como prioridade na reta final do mercado

O Cruzeiro busca um atacante de lado até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências do futebol brasileiro. O pedido é do técnico Leonardo Jardim. O treinador português avaliou o elenco desde sua chegada, em 4 de fevereiro, e observou a lacuna na posição. A oito dias do fim do mercado, a Raposa precisa correr contra o tempo.

Urgência com saída de Matheus Pereira

A ideia de Jardim é ter um atacante que atue aberto pelo lado esquerdo e que tenha características como velocidade e drible. As opções atuais no grupo celeste são Dudu, Bolasie, Marquinhos e Lautaro Díaz.

A necessidade de um jogador para o ataque ficou ainda mais urgente, já que o meia-atacante Matheus Pereira aceitou uma proposta do futebol europeu. O Zenit, da Rússia, tem negociações avançadas para comprá-lo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), com bônus por metas alcançadas. Essa negociação deve ser definida nesta quinta (20), último dia da janela russa.

Emprestado, em julho de 2023, pelo Al-Hilal, Matheus Pereira foi comprado pelo Cruzeiro em junho do ano passado. O clube pagou cerca de 5 milhões de euros (na cotação da época, R$ 30 milhões) por 50% dos direitos sobre o jogador.