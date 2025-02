Português Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro

O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Cruzeiro. O anúncio foi feito pelo clube na manhã desta terça-feira (4). O técnico acertou a rescisão com Al Ain, dos Emirados Árabes, e assinou com a Raposa por duas temporadas. Leonardo Jardim é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana para assistir ao clássico contra o Atlético-MG, domingo (9), no Mineirão. E deve dirigir o time na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, dia 12, contra o Democrata-GV. O jogo foi marcado para Governador Valadares, mas pode ser transferido para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Formado em educação física pela Universidade da Madeira, em Portugal, Leonardo Jardim nunca foi jogador profissional. Ele iniciou a carreira como treinador muito cedo e, aos 24 anos, tornou-se o português mais jovem a obter a licença da Uefa para treinar futebol.

O treinador de 50 anos é tido como um profissional que prioriza a posse de bola e tem um estilo ofensivo, mas também é considerado, pela imprensa portuguesa, como muito metódico e que gosta de um meio-campo bem forte defensivamente.

Filho de pais portugueses, José Leonardo Nunes Alves Sousa Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela (tem dupla nacionalidade), em 1.o de agosto de 1974 (dia em que o Cruzeiro perdeu a final do Brasileiro daquele ano para o Vasco), e mudou-se para a Ilha da Madeira ainda jovem. Começou a carreira no Camacha em 2003. Quatro anos depois, assumiu o Chaves. Depois passou por Beira-Mar (2009) e Braga (2011). Em seguida, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, em 2012.

Na temporada seguinte, Leonardo Jardim retornou a Portugal para comandar o Sporting de Lisboa. Em 2014, iniciou seu trabalho de maior sucesso: ficou no Monaco, da França, por seis temporadas, conquistou o Campeonato Francês de 2016/17, superando o poderoso Paris Saint-Germain, comandando jogadores como o então jovem Mbappé, os portugueses Bernardo Silva e João Moutinho e o colombiano Falcao Garcia.

Matheus Pereira trabalhou com Leonardo Jardim no Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Leonardo Jardim comandou Matheus Pereira no Al-Hilal

Em 2021, Leonardo Jardim seguiu para o futebol árabe, em busca de retorno financeiro. Primeiro, comandou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube no qual trabalhou com o meia Matheus Pereira, titular da equipe. Juntos, foram campeões da Champions da Ásia, da Supertaça da Arábia Saudita e do Campeonato Saudita. O treinador já havia pedido a contratação de Matheus Pereira quando comandou o Monaco. Na época, o jogador do Cruzeiro estava no Sporting.

Depois, Leonardo Jardim dirigiu o Al-Ahli, dos Emirados Árabes, conquistando a Liga do Golfo, e o Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar, em novembro do ano passado, ao Al Ain.