O Cruzeiro entrará em campo nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Botafogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com ampla vantagem recente no confronto, a Raposa defende seu maior tabu positivo contra times da Série A.

A última vez que o Glorioso venceu os mineiros foi em setembro de 2016, pela 24ª rodada daquele Brasileirão. Na ocasião, Gustavo Canales e Camilo fizeram os gols alvinegros.

Desde então, as equipes se encontraram 14 vezes, com seis vitórias do Cruzeiro e oito empates. Nos últimos três confrontos, o lado celeste levou a melhor, vindo de duas vitórias fora de casa.

Como foi o último jogo entre Cruzeiro e Botafogo?

As equipes se enfrentaram em agosto deste ano, no Nilton Santos. Mesmo fora de casa, o Cruzeiro venceu por 2 a 0. Naquela ocasião, a Raposa vivia um jejum de duas partidas.

Dentro de campo, Christian e Matheus Pereira, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols do confronto.

Botafogo x Cruzeiro, no Nilton Santos - Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro

Confira maiores sequências invictas do Cruzeiro contra equipes da Série A

Botafogo: 14 jogos

Vitória: 4 jogos

Atlético-MG: 4 jogos

Juventude: 4 jogos

Grêmio: 4 jogos

Bahia: 3 jogos

Cruzeiro x Botafogo

O Cruzeiro enfrenta o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cabuloso é o terceiro colocado, com 69 pontos.

O time comandado por Leonardo Jardim tem 69 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão. Na reta final da temporada, os mineiros buscam a vice-liderança do torneio.

A luta pelo segundo lugar é uma das principais ambições da Raposa no momento. Se conseguir alcançar o objetivo, o Cruzeiro irá faturar R$ 45,7 milhões.

Este valor é quase o dobro do que o clube conquistou na última temporada. Em 2024, o Cabuloso faturou aproximadamente R$ 26 milhões. No momento, o clube celeste já conquistou R$ 20 milhões por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil.