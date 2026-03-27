Kaio Jorge volta a treinar integralmente no Cruzeiro, e Romero segue com atenção especial

Artur Jorge comandou na manhã desta sexta-feira (27) seu terceiro treinamento na Toca da Raposa II e pôde contar novamente com um de seus principais jogadores do Cruzeiro, Kaio Jorge.

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O atacante mais uma vez treinou integralmente com o restante do elenco e deve voltar a ser relacionado na próxima quarta-feira, contra o Vitória. Ele ainda terá mais quatro treinamentos para se preparar para o duelo.

Kaio Jorge se recuperou de um trauma no pé direito sofrido na final do Campeonato Mineiro. Antes, o atleta já sofria com dores no púbis.

Outro desfalque de peso nos últimos jogos, Lucas Romero segue tendo atenção especial na Toca da Raposa II. O atleta teve uma fratura na costela e treinou parcialmente com o restante dos jogadores.

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Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além dos dois, os outros jogadores disponíveis para Artur Jorge treinaram normalmente, com exceção dos que estão entregues ao Departamento Médico.

Mercado da bola no Cruzeiro

A janela de transferências para contratações de atletas que disputaram os estaduais se encerra nesta sexta-feira (27). Depois de algumas especulações recentes, o Cruzeiro não deverá ter mais nenhuma movimentação.

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Nos últimos dias, surgiu o rumor de que a Raposa poderia estar interessada no ponta Plata, do Flamengo. Algumas informações davam conta até de que o Rubro-Negro teria pedido Kaio Jorge para uma possível negociação. Entretanto, segundo apurou o Lance!, o Cruzeiro sequer fez uma proposta aos cariocas pelo atleta.

Apesar de ter contrato até junho de 2029, o atacante pode deixar o clube após a Copa do Mundo. Entre os fatores que pesam para essa possibilidade estão questões disciplinares e a adaptação ao perfil de jogo exigido pela comissão técnica.

Outro caso que também correu nos corredores da Toca da Raposa II, mas chegou a caminhar melhor, foi a possível saída de João Marcelo. O zagueiro esteve na mira do Internacional, mas um transferban adiou as negociações.

Porém, o Lance! apurou que após a chegada de Artur Jorge, as negociações estagnaram e o defensor deverá permanecer no Cruzeiro.

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