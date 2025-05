Cruzeiro derrota Vila Nova-GO por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge

O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil com vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, nesta quinta-feira (1º), no Mineirão, no jogo de ida pela terceira fase. Os dois gols da Raposa foram marcados pelo atacante Kaio Jorge, no primeiro tempo. Na partida de volta, dia 22, no Serra Dourada, em Goiânia, a equipe celeste poderá perder por um gol de diferença para se classificar para as oitavas de final.

Sem quatro titulares poupados, Matheus Pereira, Wanderson, Lucas Silva e Fagner, o Cruzeiro teve maior posse de bola desde o início do jogo, mas encontrava dificuldade para criar boas chances de gol por causa da forte marcação do Vila Nova. A primeira boa jogada de ataque saiu aos 23 minutos, quando Gabigol pegou de primeira e acertou o pé da trave de Halls.

A situação mudou a partir dos 30 minutos. O atacante Kaio Jorge recebeu a bola no meio-campo, arrancou em velocidade, passou pelo zagueiro na área e tocou de esquerda por baixo do goleiro, para abrir o placar. Pouco depois, saiu o segundo gol, novamente com Kaio Jorge, que tabelou com Gabigol e, na área, limpou o zagueiro da jogada e chutou de direita, sem chances para Halls.

Gabigol voltou a ser titular do Cruzeiro e foi bem contra o Vila Nova-GO (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Vila Nova voltou mais ousado para o segundo tempo e deu algum trabalho para o goleiro Cássio nos primeiros minutos. O Cruzeiro reagiu e quase ampliou com Marquinhos, aos 16 minutos. Os titulares entraram no jogo, mas foi o time goiano que passou a jogar melhor. Aos 34 minutos, o Vila quase diminuiu, num chute de Diego Torres que Cássio rebateu e Gabriel Silva tentou por cobertura.

Cruzeiro e Vila Nova-GO voltam a jogar em Belo Horizonte

O Cruzeiro volta a campo no domingo (4) para enfrentar o Flamengo, às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vila Nova-GO também será em Belo Horizonte: o Tigre enfrenta o Athletic no Independência, na terça-feira (6), às 20h30, pela Série B do Brasileirão. O time de São João del Rey (MG) está mandando os jogos no estádio do Horto.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 VILA NOVA-GO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - JOGO DE IDA

🗓️ Data e horário: Quinta-feira, 1º de maio de 2025 - 21h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Kaio Jorge (33'/1°T) e (36'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro), Igor Henrique, Gabriel Poveda (Vila Nova)

💸 Renda: R$ 1.205.722,50

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 27.772

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Fagner); Lucas Romero (Matheus Pereira), Christian (Lucas Silva) e Eduardo; Kaio Jorge (Wanderson), Gabigol (Dinenno) e Marquinhos.

VILA NOVA-GO (Técnico: Rafael Lacerda)

Halls; Elias (Igor Inocêncio), Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson (Paullinho) e Igor Henrique (Diego Torres); Júnior Todinho (Vinícius Paiva), Gabriel Poveda e Labandeira (Gabriel Silva)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira

4️⃣ Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso

🖥️ VAR: Márcio Henrique de Gois