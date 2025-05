Comemoração de Gabigol e Kaio Jorge vira assunto em Cruzeiro x Vila Nova

De volta ao time titular do Cruzeiro, Gabigol formou dupla de ataque com Kaio Jorge contra o Vila Nova, na Copa do Brasil. Após o segundo gol no Mineirão, nesta quinta-feira (1), os centroavantes fizeram uma dancinha descontraída juntos, em atitude que repercutiu entre torcedores da Raposa.

Kaio Jorge abriu o placar em grande jogada individual, aos 34 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Gabigol deu ótima assistência para o companheiro, que balançou as redes novamente. Nas últimas semanas, o ex-atacante do Flamengo esteve no banco de reservas no início dos jogos.

