Kaio Jorge se torna o maior artilheiro do Cruzeiro em Brasileiros desde 2006

Com os dois gols que marcou no empate por 3 a 3 com o Juventude, nesta quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS), o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge não só voltou a abrir vantagem na liderança da artilharia do Brasileirão, com dois a mais que Arrascaeta, do Flamengo, como também se tornou o maior artilheiro do clube em uma edição do campeonato com 20 clubes e 38 rodadas, disputado desde 2006.

Kaio Jorge chegou aos 19 gols neste Brasileirão superando o atacante Guilherme, que, em 2008, marcou 18 vezes. A média de gols do atual artilheiro também é superior, já que disputou 30 partidas, enquanto o ex-jogador da Raposa que depois passaria por Atlético-MG, Corinthians e Bahia, atingiu a artilharia em 32 jogos.

Na zona mista no Estádio Alfredo Jaconi, Kaio Jorge contou que, além de artilheiro, quer ser campeão pelo Cruzeiro, no Brasileiro ou na Copa do Brasil:

- Eu quero muito ser campeão com a camisa do Cruzeiro. Isso é um sonho meu, um objetivo que venho trabalhando constantemente. Claro que as metas também me ajudam, o que eu estou buscando: a artilharia. Sou um atacante que tem a confiança da torcida e dos meus companheiros e quero estar sempre marcando – afirmou o atacante.

Kaio Jorge tem mais dois desafios como artilheiro do Cruzeiro

Nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, Kaio Jorge tem outros desafios. Um deles é repetir a façanha do craque Tostão, único artilheiro do Cruzeiro em Campeonatos Brasileiros, com 12 gols no Robertão de 1970.

Outro desafio para Kaio Jorge é se tornar o maior artilheiro do Cruzeiro em uma edição da competição. O atacante tem quatro gols a menos que o meia Alex, que marcou 23 vezes na campanha do título de 2003 – o artilheiro daquele Brasileirão foi Dimba, do Goiás, com 31 gols.

Para alcançar esses feitos, Kaio Jorge terá os jogos contra o Corinthians, domingo (23), no Mineirão; Ceará, dia 29, no Castelão; Botafogo, dia 4 de dezembro, no Mineirão; e Santos, dia 7, na Vila Belmiro.

Veja a lista dos principais artilheiros do Cruzeiro em Brasileiros desde 2006:

1) Kaio Jorge/2025 – 19 gols 2) Guilherme/2008 – 18 gols 3) Ricardo Goulart e Marcelo Moreno/2014 – 15 gols 4) Montillo/2011 e Roni/2007 – 12 gols

Veja a lista dos maiores artilheiros do Cruzeiro em Brasileiros: