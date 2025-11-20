Autor de dois gols, Kaio Jorge lamenta empate do Cruzeiro

Autor de dois gols no empate do Cruzeiro com o Juventude por 3 a 3, nesta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o atacante Kaio Jorge voltou a abrir vantagem sobre o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O cruzeirense chegou aos 19 gols contra 17 do jogador rubro-negro.

Mesmo com os dois gols marcados, Kaio Jorge não deixou o campo totalmente satisfeito:

- Muito feliz pelos dois gols, mas eu trocaria claramente pela vitória. A gente veio aqui com o único objetivo que era vencer. A vitória não veio, e a gente vai levar como aprendizado esse um ponto aí para que, nos próximos jogos, possa entrar mais ligado na partida e concluir um pouco mais a gol – afirmou Kaio Jorge, na saída do campo, em entrevista ao "Premiere".

O empate com o Juventude é mesmo de se lamentar pelo Cruzeiro. Depois da derrota do Flamengo para o Fluminense, na quarta-feira (19), por 2 a 1, no Maracanã, e o empate do Palmeiras com o Vitória por 0 a 0, no Allianz Parque, a Raposa tinha a oportunidade de se aproximar dos líderes do Brasileirão. Se vencesse, a equipe celeste ficaria a dois pontos do vice-líder Palmeiras e a quatro do líder Flamengo, a quatro rodadas do fim do campeonato.

Ponto conquistado no empate com Juventude ajuda objetivo atual do Cruzeiro

O ponto conquistado em Caxias do Sul (RS), no entanto, foi útil no principal objetivo do Cruzeiro no momento no Brasileirão, a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Com 65 pontos, a Raposa garante essa meta em caso de vitória contra o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, às 20h30, sem depender de resultados de outras equipes.

Sinisterra comemora primeiro gol do Cruzeiro contra Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Para essa partida contra o Timão, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno dos suspensos Matheus Pereira, Christian, Arroyo e Walace. No entanto, Matheus Henrique, que voltou a jogar depois de se recuperar de fratura na costela, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.