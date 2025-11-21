Jardim pede atenção quanto a futuro do jovem Japa no Cruzeiro

Diante de muitos desfalques na equipe do Cruzeiro, o meia Japa entrou no intervalo da partida contra o Juventude, nesta quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS), pelo Brasileirão, teve participação decisiva no segundo gol e foi alvo de comentários do técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva no Alfredo Jaconi, após o empate por 3 a 3.

- O Japa é um jovem jogador, muito interessante para nós. Teve seis meses parado, nós estamos a trabalhar com ele, que mostra resiliência e está aproveitando aos poucos as suas oportunidades. Mas, com certeza, para a próximo ano, o Cruzeiro tem que gerir bem a situação: se vai jogar ou se não vai tem que ser emprestado para rodar, de forma que ele chegue ao nível de suas potencialidades – observou o técnico do Cruzeiro.

Japa, de 21 anos, sofreu grave contusão na coxa esquerda e estreou na temporada somente em julho, na Vitória Cup. A partida contra o Juventude foi apenas a segunda oficial do meia – a outra foi contra o Vitória, no Mineirão. E Leonardo Jardim já havia dito que preparava o jogador apenas para a próxima temporada.

Jardim fica satisfeito com rendimento de jovens jogadores do Cruzeiro

Além de Japa, Leonardo Jardim colocou no segundo tempo, diante do Juventude, os jovens laterais Kauã Moraes e Kauã Prates, e o volante Ryan Guilherme.

- Coloquei os jovens jogadores para dar mais intensidade. Também lançamos mais um jovem no meio, o Ryan, para dar intensidade. Acabamos fazendo os últimos 20 minutos mais fortes. Fiquei satisfeito com os jovens que entraram. São soluções que trabalham todos os dias e estão mais perto de uma oportunidade – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Volante Ryan Guilherme entrou no jogo contra o Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Outro jogador que correspondeu bem à chance que recebeu em Caxias do Sul (RS) foi o atacante Sinisterra, que começou como titular pela primeira vez e foi o autor do primeiro gol do Cruzeiro.

- Sinisterra teve grandes problemas físicos em outros anos. Sabemos da qualidade dele e, com certeza, não está no nível que pretendemos. É um jogador de grande qualidade, que vai dar grandes alegrias ao Cruzeiro, talvez mais no futuro que no presente, mas acreditamos muito nele. Saiu por cansaço muscular porque estava com cãibras.