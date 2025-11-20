Jardim considera empate do Cruzeiro um 'resultado negativo'

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não gostou da atuação da equipe e do empate por 3 a 3 com o Juventude, nesta quinta-feira (20), em Caxias do Sul (RS), pelo Brasileirão. Para o treinador, a Raposa perdeu a oportunidade de garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 – Jardim também reconheceu que o Flamengo tem gordura para queimar na liderança do campeonato: agora são seis pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, a quatro rodadas do fim.

- O empate é um resultado negativo. A gente procurava os três pontos, para consolidar a fase de grupos da Libertadores, que é o objetivo, e acabamos por não fazer. Agora é esperar o jogo contra o Corinthians – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, no Alfredo Jaconi, referindo-se à partida de domingo (23), às 20h30, no Mineirão. Com vitória sobre o Timão, a Raposa se garante no G5 do Brasileirão.

Para o técnico do Cruzeiro, a ausência de Matheus Pereira, Christian e Arroyo, suspensos, não foi decisiva para o empate diante do Juventude:

- Acho que essas ausências não tiveram impacto. Os que jogaram é que não estiveram bem. A nossa linha defensiva é a linha mais consolidada do campeonato e por isso acho que não teve impacto. Claro que se estivessem, poderíamos ter mais opções, isso é uma realidade, mas independentemente de quem joga no Cruzeiro, a equipe tem que ter qualidade para vencer ou para jogar em alto nível contra qualquer oponente. E isso a forma que eu penso e transmito essa ideia para todos nossos atletas – disse Leonardo Jardim.

Chama a atenção que os desfalques do Cruzeiro foram do meio-campo para frente, mas quem não atuou bem contra o Juventude foi a linha defensiva. Isso mostra, mais uma vez, a importância dos atacantes no início da marcação. Dentro do esquema de Leonardo Jardim, jogadores como Christian e Wanderson são fundamentais.

Gabigol teve boas chances de marcar no segundo tempo contra o Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Para Jardim, Cruzeiro começou o jogo muito apático

Leonardo Jardim ainda apontou que a equipe começou o jogo muito apática:

- Acho que temos de ser corretos (na análise): entramos algo apáticos, com muitos erros defensivos, aquela que é uma das melhores defesas do campeonato, hoje, não estivemos a nosso nível, estivemos mal. Com a desvantagem de 2 a 0, fomos à procura do resultado. Melhoramos, e a parte final do primeiro tempo e o segundo tempo foram melhores. Conseguimos, nesse período, fazer três gols, mas acabamos sofrendo mais um. Criamos situações e poderíamos ter feito mais dois ou três gols, e acabamos por não finalizar – analisou o técnico do Cruzeiro.