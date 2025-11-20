Torcedores cobram Ancelotti após atuação de Kaio Jorge pelo Cruzeiro: 'O que falta?'
Atacante castigou o Juventude nesta quinta-feira (20)
Em partida bastante movimentada, Juventude e Cruzeiro ficaram no empate em 3 a 3, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguem lutando por seus objetivos nesta reta final da competição. Com direito a dois gols do artilheiro Kaio Jorge, o Cabuloso buscou um ponto importante fora de casa. Após a partida, os torcedores pediram para o técnico Carlo Ancelotti convocar o atacante.
Jogando longe de seus domínios, o Cruzeiro entrou desligado no início do confronto e acabou sofrendo dois gols antes dos 20 primeiros minutos. Antes do intervalo, o colombiano Luís Sinisterra diminuiu para o Cabuloso.
Na segunda etapa, Kaio Jorge empatou a partida, mas viu Gabriel Taliari colocar o Juventude a frente do placar novamente. Já na reta final, o artilheiro do Brasileirão aproveitou o vacilo do zagueiro e fechou o placar.
Após a atuação de Kaio Jorge, os torcedores pediram a convocação do artilheiro do Brasileirão para a Seleção Brasileira. Um dos internautas questionou o que está faltando para Carlo Ancelotti entender que o camisa 9 do Brasil está mais perto do que ele imagina. Confira abaixo.
Com o resultado, o Juventude segue em uma situação delicada na luta contra o rebaixamento, com apenas 33 pontos somados. Já o Cruzeiro, chegou aos 65 pontos e continua na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro.
Como foi Juventude x Cruzeiro?
Texto por: Eugênio Moreira
O Cruzeiro até teve a primeira boa chance de gol da partida, aos 6 minutos, com Gabigol, que chutou à esquerda do gol de Jandrei. Mas foi o Juventude quem abriu o placar, dois minutos depois. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes, que jogou no Cruzeiro em 2018, percebeu Cássio adiantou e chutou, encobrindo o goleiro celeste, conforme ele próprio descreveu no intervalo da partida.
Antes mesmo de a equipe celeste reagir, o time da casa ampliou. Aos 15 minutos, Caíque lançou e Gabriel Taliari, na área, matou no peito e encobriu Cássio, fazendo um belo gol. Sentindo falta da criatividade de Matheus Pereira e da disposição de Christian, a equipe de Leonardo Jardim criou pouco no primeiro tempo. Ainda assim, diminuiu o placar aos 41 minutos. William cobrou falta na esquerda, e Sinisterra, no meio da área, subiu para encobrir o goleiro Jandrei com uma bela cabeçada. Nos acréscimos, Caíque quase fez contra.
No segundo tempo, foi o Cruzeiro quem teve agilidade para marcar. Aos 7 minutos, Japa, que entrara no lugar de Matheus Henrique, cruzou da direita, Kaiki escorou na segunda trave e Kaio Jorge completou para as redes, marcando pela 18ª vez no Brasileirão e, novamente, abrindo vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na disputa pela artilharia.
O Juventude não demorou a reagir. Aos 14 minutos, Marcelo Hermes cruzou da esquerda, Mandaca escorou e Gabriel Taliari, livre na pequena área, pegou de primeira, acertando o alto do gol de Cássio, para marcar pela segunda vez na partida.
O técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe para voltar a pressionar o Juventude, que tentava segurar a vitória. Aos 35 minutos, Jandrei desviou um belo chute de Sinisterra, numa rara oportunidade de empate da Raposa. Quatro minutos depois, Bolasie cruzou da direita, o zagueiro Abner falhou, e Kaio Jorge aproveitou para chutar no meio do gol, empatando a partida. Aos 45 minutos, Gabigol quase virou: Jandrei garantiu a igualdade no placar. Nos acréscimos, nova chance desperdiçada pelo atacante cruzeirense.
