Torcedores cobram Ancelotti após atuação de Kaio Jorge pelo Cruzeiro: 'O que falta?'

Em partida bastante movimentada, Juventude e Cruzeiro ficaram no empate em 3 a 3, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguem lutando por seus objetivos nesta reta final da competição. Com direito a dois gols do artilheiro Kaio Jorge, o Cabuloso buscou um ponto importante fora de casa. Após a partida, os torcedores pediram para o técnico Carlo Ancelotti convocar o atacante.

➡️Torcedores reagem a golaço em Juventude x Cruzeiro: 'Cruzou ou chutou?'

Jogando longe de seus domínios, o Cruzeiro entrou desligado no início do confronto e acabou sofrendo dois gols antes dos 20 primeiros minutos. Antes do intervalo, o colombiano Luís Sinisterra diminuiu para o Cabuloso.

Na segunda etapa, Kaio Jorge empatou a partida, mas viu Gabriel Taliari colocar o Juventude a frente do placar novamente. Já na reta final, o artilheiro do Brasileirão aproveitou o vacilo do zagueiro e fechou o placar.

Após a atuação de Kaio Jorge, os torcedores pediram a convocação do artilheiro do Brasileirão para a Seleção Brasileira. Um dos internautas questionou o que está faltando para Carlo Ancelotti entender que o camisa 9 do Brasil está mais perto do que ele imagina. Confira abaixo.

Com o resultado, o Juventude segue em uma situação delicada na luta contra o rebaixamento, com apenas 33 pontos somados. Já o Cruzeiro, chegou aos 65 pontos e continua na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro.

Como foi Juventude x Cruzeiro?

Texto por: Eugênio Moreira

O Cruzeiro até teve a primeira boa chance de gol da partida, aos 6 minutos, com Gabigol, que chutou à esquerda do gol de Jandrei. Mas foi o Juventude quem abriu o placar, dois minutos depois. Na lateral esquerda, Marcelo Hermes, que jogou no Cruzeiro em 2018, percebeu Cássio adiantou e chutou, encobrindo o goleiro celeste, conforme ele próprio descreveu no intervalo da partida.

Antes mesmo de a equipe celeste reagir, o time da casa ampliou. Aos 15 minutos, Caíque lançou e Gabriel Taliari, na área, matou no peito e encobriu Cássio, fazendo um belo gol. Sentindo falta da criatividade de Matheus Pereira e da disposição de Christian, a equipe de Leonardo Jardim criou pouco no primeiro tempo. Ainda assim, diminuiu o placar aos 41 minutos. William cobrou falta na esquerda, e Sinisterra, no meio da área, subiu para encobrir o goleiro Jandrei com uma bela cabeçada. Nos acréscimos, Caíque quase fez contra.

No segundo tempo, foi o Cruzeiro quem teve agilidade para marcar. Aos 7 minutos, Japa, que entrara no lugar de Matheus Henrique, cruzou da direita, Kaiki escorou na segunda trave e Kaio Jorge completou para as redes, marcando pela 18ª vez no Brasileirão e, novamente, abrindo vantagem sobre Arrascaeta, do Flamengo, na disputa pela artilharia.

Atacante Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro contra o Juventude (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

O Juventude não demorou a reagir. Aos 14 minutos, Marcelo Hermes cruzou da esquerda, Mandaca escorou e Gabriel Taliari, livre na pequena área, pegou de primeira, acertando o alto do gol de Cássio, para marcar pela segunda vez na partida.

O técnico Leonardo Jardim mexeu na equipe para voltar a pressionar o Juventude, que tentava segurar a vitória. Aos 35 minutos, Jandrei desviou um belo chute de Sinisterra, numa rara oportunidade de empate da Raposa. Quatro minutos depois, Bolasie cruzou da direita, o zagueiro Abner falhou, e Kaio Jorge aproveitou para chutar no meio do gol, empatando a partida. Aos 45 minutos, Gabigol quase virou: Jandrei garantiu a igualdade no placar. Nos acréscimos, nova chance desperdiçada pelo atacante cruzeirense.