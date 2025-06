Cruzeiro repete pontuação de campanha do título brasileiro de 2013

O Cruzeiro não conseguiu atingir a liderança do Campeonato Brasileiro antes da paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa, mas o torcedor mais supersticioso tem um motivo para se animar: a Raposa soma a mesma pontuação, nas 12 primeiras rodadas, do ano em que conquistou o título brasileiro pela terceira vez. Na campanha vitoriosa de 2013, a equipe celeste estava com os mesmos 24 pontos de agora, após 12 jogos.

Assim como agora, foram sete vitórias, três empates e duas derrotas. A diferença fica apenas no número de gols, tanto os marcados quanto os sofridos. A equipe do técnico Leonardo Jardim marcou 17 vezes e sofreu oito, saldo de nove. O time do técnico Marcelo Oliveira, campeão de 2013, tinha 25 gols marcados e 10 gols sofridos, saldo de 15.

Curiosamente, nas duas campanhas, o Cruzeiro tinha a mesma pontuação de uma equipe carioca. Nesta temporada, a Raposa perde a liderança para o Flamengo, no saldo de gols: 20 a nove – o Rubro-Negro tem um jogo a menos também. Em 2013, o time celeste levava vantagem sobre o Botafogo no saldo de gols: 15 a oito.

Wanderson aponta a união do grupo como fator determinante para boa campanha do Cruzeiro (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

O atacante Wanderson destaca que esses bons números servem de incentivo para que o Cruzeiro busque o título brasileiro na segunda parte da competição, a partir de julho:

- Eu creio que, se a gente continuar com esse foco, unido não só dentro de campo, mas fora também, pode continuar essa sequência e, se Deus quiser, no final, sair com o que todo cruzeirense quer: ser campeão – afirmou Wanderson, após o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, última partida do Cruzeiro antes da pausa no Brasileiro.

Wanderson aponta principal motivo da recuperação do Cruzeiro na temporada

Wanderson chegou à Toca da Raposa no início do trabalho do técnico Leonardo Jardim, após os maus resultados do começo do ano, com a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, e aponta que não é por acaso que a equipe conseguiu se reabilitar:

- Logo quando cheguei, estava uma situação um pouco complicada aqui no Cruzeiro. Eu sabia da importância que tinha de ajudar não só os meus companheiros, mas também no ambiente dentro do vestiário. A gente sabe que a gente tem um grupo que não é só unido dentro de campo, mas fora de campo também. São jogadores que, como seres humanos, ajudam muito um ao outro. E não é por acaso que tudo está acontecendo dessa forma, que o Cruzeiro está bem – avaliou.

