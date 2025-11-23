Cássio comemora vitória do Cruzeiro e segundo jogo contra ex-clube sem tomar gol

Na segunda partida contra o ex-clube, o goleiro Cássio, do Cruzeiro, mais uma vez, saiu de campo sem sofrer gols. No jogo do turno, na Neo Química Arena, o placar ficou em branco. Neste domingo (23), no Mineirão, a equipe celeste venceu por 3 a 0, com grande atuação e sem que Cássio tivesse muito trabalho.

- Eu estou feliz por essa vitória. Foi um grande jogo. Nos cobramos muito porque deixamos a desejar no jogo passado, em termos de concentração, e tomamos três gols – afirmou Cássio, na saída de campo, em entrevista ao "Prime Video", referindo-se ao empate por 3 a 3 com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), na quinta-feira (20).

Sobre a boa atuação deste domingo (23), Cássio ressaltou as qualidades do adversário:

- Hoje, conseguimos fazer um grande jogo, conseguimos controlar as ações do Corinthians. É um time bem treinado pelo Dorival, e a gente conseguiu uma vitória importante. Acho que confirmou a nossa participação na fase de grupo sem repescagem e nos mantém ali na frente da tabela – disse o goleiro do Cruzeiro, que se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Para Cássio, foco do Cruzeiro ainda é no Brasileirão

Cruzeiro e Corinthians voltam a se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil – o primeiro jogo será dia 10 de dezembro, no Mineirão, e a partida de volta, quatro dias depois, na Neo Química Arena, em São Paulo. Cássio, no entanto, preferiu não comentar sobre esses novos confrontos com sua ex-equipe:

- Nosso foco é o Brasileiro. Faltam três jogos, e aqui vamos por etapa, jogo a jogo – afirmou o goleiro.

Antes da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Ceará, sábado (29), às 21h, na Arena Castelão; o Botafogo, dia 4, às 19h30, no Mineirão; e o Santos, na última rodada, dia 7, na Vila Belmiro, às 16h.

