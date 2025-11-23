Artilheiro do Brasileiro recebe elogios do técnico do Cruzeiro

Autor de mais dois gols na vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians por 3 a 0, neste domingo (23), no Mineirão, repetindo o que havia feito no empate por 3 a 3 com o Juventude, em Caxias do Sul (RS), o atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols, recebeu elogios do técnico Leonardo Jardim também por outras características em campo.

- Acho que o Kaio teve dois momentos muitos bons (no campeonato). O momento inicial e… depois teve um momento de talvez 10 jogos em que não esteve muito bem em termos de finalização, mas não em termos de disposição, assistências e outras situações de jogo. Agora, está voltando a finalizar situações que ele e a equipe cria para ele, porque os gols não vêm do céu. São situações trabalhadas, como hoje, de corredor, primeira e segunda bola, tudo isso faz parte do trabalho que nos desenvolvemos – comentou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva no Mineirão.

Jardim destaca disposição de Kaio Jorge, mesmo na fase ruim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro também destacou a função defensiva de Kaio Jorge e de outros jogadores de frente da equipe:

- Sem esquecer que, quer o Kaio, quer o Matheus (Pereira), tem a tarefa defensiva, também importante na primeira parte do jogo, em termos de pressão, do equilíbrio da nossa equipe, e isso para mim é fundamental, porque ser só atacante ou segundo atacante como nos jogamos e só atacar na nossa equipe é criar dificuldade. Queremos sempre que nossa equipe seja compacta, e o Kaio, mesmo em momentos nem tão bons, teve essa atitude e comportamento – elogiou Leonardo Jardim.

Técnico do Cruzeiro lamentou que quarto gol do Cruzeiro tenha sido anulado

Para o técnico do Cruzeiro, no entanto, o placar da vitória sobre o Corinthians poderia ser maior:

- Eu acho que, unanimemente, conseguimos ser superiores ao adversário. Na primeira parte, só concretizamos um gol. Na segunda parte, voltamos forte e conseguimos fazer mais dois gols. Até fizemos três, mas o VAR anulou não sei o porquê. Foi um grande jogo, contra um grande adversário. Tivemos ao nível dos melhores jogos no Mineirão este ano – comentou.

Leonardo Jardim se referiu ao gol de Sinisterra, aos 44 minutos, após bela assistência do atacante Gabigol. O árbitro Alex Gomes Stefano, depois de um momento de indecisão, marcou falta do atacante colombiano no lance.